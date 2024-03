Victoria Ruffo: la inesperada confesión de sus sentimientos hacia Derbez que podría molestar a Alessandra

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han tenido una rivalidad durante años luego de divorciarse, y aunque criaron juntos a su hijo José Eduardo, las cosas no mejoraron.

Sin embargo, parece que ahora tendrán a su primera nieta en conjunto, la hija de su hijo José Eduardo con su novia Paola Dalay, puede llegar a existir una tregua.

Y es que, aunque los famosos evitan verse, ahora tendrán que encontrarse en los eventos importantes de su nieta, como nacimiento, bautizo, primera comunión, cumpleaños y demás.

Recomendados

Te recomendamos: El regalo que Victoria Ruffo le compró a su nieta y podría causar problemas con Eugenio Derbez y Alessandra

Además, la famosa reveló cuáles son sus sentimientos por su ex, durante un reciente encuentro con la prensa en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Victoria Ruffo revela si ya hizo las paces con Eugenio Derbez y qué siente por él

Victoria Ruffo confesó que a pesar de todos los problemas que han tenido no le guarda rencor y, al contrario, siente cariño hacia él.

“Yo también lo quiero mucho la verdad. Sí lo quiero, comunicación así de… no, teléfono rojo no. [Cariño sí hay] es el papá de mi hijo, tenemos que estar en el bautizo, tenemos que estar en la primera comunión, en sus cumpleaños”, dijo la actriz durante entrevista a los medios.

Sin embargo, destacó que no fue un buen padre para su hijo José Eduardo. “Él mismo lo ha reconocido, no ha sabido, o no supo ser un buen papá, faltó mucho, no estuvo presente”.

Además, reveló que probablemente se pueda encontrar con Eugenio en el baby shower que hará su hijo José Eduardo y se mostró abierta a compartir con él.

Te recomendamos: ¿Por Victoria? El hijo de José Eduardo no llevará el apellido ‘Derbez’ por una poderosa razón

Por otro lado, también confesó que su hija y ella ya le han comprado muchos regalos a su nieta. “Mi hija Victoria y yo, bueno, le hemos comprado de todo, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y ya estamos que la carriola, todo”, destacó, dejando ver lo emocionada que está por la llegada de la hija de José Eduardo.