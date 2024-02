¿La alcanzará el Gen Derbez? La súplica de Victoria Ruffo para que su nieta no se parezca a Eugenio

Victoria Ruffo La actriz suplicó que su nieta no se parezca a su ex (@jose_eduardo92 / @victoriaruffo/Instagram)

Victoria Ruffo se encuentra más feliz que nunca tras saber que su hijo José Eduardo Derbez tendrá una hija y será abuela por primera vez.

La actriz confesó que está feliz esperando la llegada de su primera nieta, de hecho, pensaba que moriría sin ser abuela, pero afortunadamente no será así.

“Feliz, muy contenta, emocionada. La verdad yo pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela, pero ya soy una abuelita gracias a Dios y lo más importante es que mi hijo esté muy contento y eso ya me hace feliz”, dijo en una reciente entrevista.

Victoria Ruffo espera que su nieta no se parezca a Eugenio Derbez

Además, Victoria Ruffo sorprendió al confesar que espera que su nieta no se parezca a Eugenio Derbez, ya que se sabe que el “gen Derbez” es dominante, por lo que sus hijos se parecen mucho a él.

“Espero que no, acuérdate que José Eduardo se ha ido mejorando con los años”, dijo la actriz con humor durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Esto evidencia que la mala relación de Victoria y Eugenio sigue peor que nunca, y que la actriz no lo soporta.

“Jaja ojalá se le cumpla el deseo a Victoria”, “yo creo que va a heredar el gen Derbez”, “ay Victoria creo que vas a seguir viendo a Eugenio en tu nieta jaja”, “mira que lo que uno no quiere que pase, siempre pasa”, “se nota que no lo soporta jaja creo que eso sería lo peor que le pasara”, y “tu peor castigo sería que se pareciera a Eugenio, y puede pasar”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Fue en diciembre cuando la actriz se enteró que sería abuela y contó cómo fue que su hijo le dio la gran noticia.

“Me dio una cajita de regalo porque fue antes de Navidad y yo dije ‘Ah, me trajiste un regalo’ y me dice ‘Ábrelo’ y le digo ‘Estás muy sospechoso’. Lo abro y en el fondo venía un mensaje de mi hijo con su letra que decía: ‘Vas a ser la mejor abuela del mundo’. Qué hermoso, tú no sabes lo que yo sentí, me solté llorando, lo abracé, fue una sensación tan hermosa”, dijo la actriz.