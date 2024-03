Lucerito Mijares responde a quienes la criticaron por “descuidar su look y “cantar en pijama”

Lucerito Mijares, hija de Lucero y Mijares, está cada vez más acostumbrada a la fama, razón por la que ya es común verla triunfando en importantes escenarios y eventos. Aunque la mayoría de las veces lo ha hecho acompañada de sus padres, en ocasiones lo tiene que hacer sola, demostrando que nació para triunfar.

Así lo demostró hace unas semanas cuando de forma improvisada se subió al escenario del Auditorio Nacional para cantar con Yuri, quien estaba dando show junto a Cristian Castro.

Yuri llamó a la joven que estaba entre el público para subir al escenario y tras intercambiar unas palabras, comenzaron a interpretar el tema “Yo te pido amor”. Si bien la joven sorprendió con su poderosa voz, la cual estuvo a la par de la de la veracruzana, algunos sólo se enfocaron en criticar su aspecto.

Una de esas personas fue el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, quien se burló en plena transmisión del look que Lucerito utilizó en la inesperada presentación.

Sola, que siempre se ha caracterizado or sus comentarios directos y a menudo polémicos, expresó su desaprobación por el atuendo de Lucerito, señalando que consideraba inapropiado vestir “de pants” para la ocasión.

Sus palabras dividieron opiniones en redes sociales y llegaron hasta los oídos de Lucerito, quien el 8 de marzo fue invitada al programa. La joven aprovechó para reclamarle a Pedrito y ponerlo en su lugar.

Lucero Mijares ha sorprendido al mundo con su talento | Instagram

Lucero Mijares enfrenta a Pedro Sola tras burlarse de su look

La tensión se respiró durante la más reciente emisión de Ventaneando cuando Lucerito no temió enfrentar al conductor Pedro Sola por sus burlas respecto al look que llevaba el día que cantó con Yuri en el Auditorio Nacional. “Tenemos aquí a Lucero que le trae un reclamo a Pedro”, dijo Pati Chapoy. “Pero yo también te tengo un reclamo”, señaló Sola.

“Primero tú reclámame para que te regrese el reclamo”, amenazó Lucero. “Estuviste en el Auditorio Nacional con 10 mil personas, con Yuri, que iba bueno...pero dije que cantaste hermoso”, dijo Pedro Sola. “Eso también que ella iba muy elegante y por eso yo parecía que iba a en pijama. Iba con unos pantalones aguados que parecían pants pero eran muy bonitos”, destacó la joven a lo que Pedro respondió “pero junto a eso dije que cantaste precioso”.

Lucerito Mijares enfrente a Pedro Sola en pleno programa (Foto: Ventaneando)

Aunque finalmente la joven lo tomó con humor, dejó muy claro que no pasará por alto las burlas ni críticas. Ella ha sido criticada en varias ocasiones por su aspecto pero siempre ha defendido que no importa lo que digan, no está enfocada en quienes sólo hacen críticas destructivas.

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó Lucerito en una entrevista para DelaRosaTV en YouTube.

“Jamás (me he sentido presionada para cambiar mi imagen por las críticas), me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello”, declaró hace días atrás ante los medios de comunicación, comprobando que estos mensajes tóxicos que llegan a través de las redes sociales no la afectan.