Lucerito Mijares vuelve a ‘babear’ por Álex Tacher y esto es lo que debes saber sobre su ‘relación’

Desde hace meses que Lucerito Mijares le puso el ojo a Álex Tacher, hijo del presentador Alan Tacher, e incluso no se ha avergonzado de hablarlo en público.

De hecho, en septiembre del año pasado fue cuando confesó su amor públicamente, pero más recientemente la adolescente confirmó que todavía no ha recibido respuestas por parte del joven, reseñó Univisión.

Lo que ha dicho Lucerito Mijares sobre Álex Tacher

En 2023 comenzó esta incipiente historia de amor que muchos desean que se consolide. En una entrevista con Anette Cuburu en Youtube, la jovencita de 19 años confirmó que ya está pensando en tener una relación.

“¿También sabes quién (me gusta)? Lo vi en Instagram y dije: ‘¡Ay, está mono! ¿Qué le pasó?’”, comenzó relatando Lucerito Mijares sobre Álex Tacher.

Lucerito Mijares (Instagram)

“(Es) muy guapo. Creo que tiene 20 años, entonces: ‘Alexito, repórtate’”, agregó, despertando la atención colectiva por la sinceridad con la que manifestó que le agrada.

Más adelante, su padre, el animador mexicano de Univisión, confirmó que le agradaría esta unión. “Deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo, que está estudiando allá”, dijo reaccionando, mostrándose agradado.

“Sería un honor, un placer. La verdad es que Álex es muy buen partido, y Lucero es una niña extraordinaria también. Así que: ¿por qué no unimos dinastía?”, dijo, emocionando a todos.

No se supo más hasta ahora, que transcurridos cuatro meses, todavía no se producido un contacto entre ambos. “Estoy tristísima. No, no me bateó, pero no lo conozco, o sea, no he tenido el gusto de conocerlo”, explicó a los medios de comunicación en el estreno de la segunda temporada de la obra El Mago.

“Espero que pronto se dé, ahora sí que, la amistad”, añadió, dejando las puertas abiertas al que quiera conquistarla, pues tiempo atrás reveló que “ahorita no hay un chico en la puerta, pero yo ya lo estoy esperando, ya lo quiero”.