¿En crisis económica? Así calla Violeta Isfel a quienes la señalan por vender dulces “para subsistir”

Violeta Isfel se ha convertido en una de las famosas mexicanas más queridas por su carisma y transparencia. Aunque muchos la recuerdan con cariño por dar vida a Antonella en “Atrévete a soñar”, ella ha seguido nutriendo su carrera en otros proyectos para televisión y teatro como lo hace ahora en la puesta ‘Lagunilla mi barrio’. Asimismo, se encuentra muy entregada a los 2000sxSiempre, show que reune a todas las estrellas infantiles que marcaron la pantalla chica mexicana en los dosmil.

La actriz siempre ha demostrado que es una mujer independiente, siempre en busca de oportunidades para generar ingresos más allá de su trabajo en pantalla y es que durante la pandemia confesó que la estaba pasando muy mal económicamente, lo que la llevó a abrir su propio negocio de hamburguesas.

Violeta Isfel

Aunque cuando las actividades en los foros y teatros se reanudó y Violeta decidió cerrarlo, desde hace un par de meses se especuló que podría estar atravesando nuevamente por serios problemas económicos luego de ser captada vendiendo dulces en su camerino de “Lagunilla Mi Barrio”.

En febrero, varios medios publicaron que Violeta estaba vendiendo dulces “porque no completa el mes” y que eso estaría siendo un buen ingreso. “La gente jura y perjura que tengo un bisnesote con esto, te juro, y no, aquí la gente le pone el precio que le quiere poner”, dijo en un video en el que mostró un bote en el que le dejan propina.

Violeta Isfel La actriz reveló la verdad detrás de su tiendita de dulces (Facebook)

Poco después de esto, Isfel volvió a publicar un video en el que se burla de quienes estaban asumiendo cosas de su situación económica.

“Vamos a contar la historia para los que no saben. Esta tiendita nació porque cuando empezó Lagunilla mi barrio yo decidí traer dulces para todos. Entonces muchos venían y decían que cuánto cuestan y yo así de ‘no cuestan, yo los traje’. Un buen dia Freddy Ortega dijo que esto estaba muy surtido entonces trajo este bote y dijo ‘pónganle ahí'. Y yo pues está chido, así se puede surtir mejor. No es que sea un negocio, un emprendimiento, simplemente esta tiendita nació para compartir. La cooperación es voluntaria (...) No es que no pueda con los gastos, no tiene que ver con ello”, señaló.

Violeta Isfel La actriz sorprendió al mostrar su tiendita de dulces (Facebook)

Asimismo aclaró que el malentendido pudo deberse a que había un letro “de broma” que decía “no fío aunque seas artista” y que luego, la hija de una de sus compañeras colocó otro en el que se leía: “Tiendita la rica, todo lo que quieras con amor y deja lo que quieras con amor”.

Violeta Isfel acusa de “amarillistas” a quienes inventaron que vende dulces por “crisis económica”

A pesar de la aclaración, no han faltado quienes siguen señalándola y cuestionando por qué hace lo que hace, razón por la que en un encuentro con los medios reiteró a qué se debe su negocio.

“Esa tiendita amorosa ya ha llegado tan lejos, la verdad es que ya hay un video donde lo aclara absolutamente todo, pero han decidido ser lo más amarillistas del mundo muchas notas, es muy respetable, pero no (estoy atravesando por una crisis económica), es más bien un acto amoroso que mis compañeros dijeron ‘si Violeta siempre trae dulces, hay que apoquinar’ y yo siempre voy a comprar dulces, a mí me gusta mucho compartir”, comentó la actriz al programa De Primera Mano el 8 de marzo.

Isfel aseguró que con lo que se junta, vuelve a surtir la tiendita y que si llega a faltar, ella pone de su propio bolsillo. Asimismo reiteró que no está pasando por un mal momento en temas monetarios pero aseguró que “de ser el caso”, vender dulces no sería motivo para avergonzarse.