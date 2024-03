¿Son prepotentes? Exhiben a Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta por sus “aires de grandeza”

Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta están en la palestra desde hace varias semanas por la promoción de su película, Noche de bodas, pero también una reciente polémica que involucra al programa, Sale el sol.

Los dos famosos iban a visitar el set del show matutino para hablar de este nuevo proyecto, sin embargo, a última hora decidieron cancelar por un detalle que no ha dejado indiferente a nadie.

Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta son criticados por su actitud

De acuerdo con TV y Novelas, Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta pidieron que la conductora Joanna Vega-Biestro no estuviese en el show para formar parte de la entrevista promocional, algo que la producción negó.

Por este motivo, los actores decidieron cancelar su aparición en Sale el sol, pautada para la mañana del 5 de marzo, como la propia presentadora reveló ante sus colegas, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado.

Ludwika Paleta (Instagram: @ludwika_paleta)

“Yo estoy muy triste porque Ludwika paleta y Osvaldo Benavides iban a venir al programa a promocionar su película, pero pues pusieron una condición, que no estuviera yo en la entrevista”, confirmó.

La molestia se habría originado porque ella criticó la manera en que Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta manejaron públicamente el fallecimiento de dos integrantes de la película el año pasado.

Los dos guardaron silencio de este hecho hasta que la presión pública los hizo pronunciarse en medios de comunicación y sus redes sociales. “Ellos no estaban trabajando. El seguro cubre el trabajo hasta donde entiendo, no soy especialista en el tema”, declaró el mexicano sobre el fallecimiento de los dos extras de la cinta, quienes perdieron la vida en una playa durante su tiempo libre.

“Para nosotros ha sido muy desgastante y queremos descansar. Si están preocupados por los familiares, sepan que nosotros estamos apoyándolos en todo lo que nos corresponda”, — Las declaraciones de Osvaldo Benavides el año pasado ante la polémica.

“Para mi punto de vista, no lo hicieron bien, yo no he dicho nada más, agradezco a la producción que les dijo ‘Si no está Joanna, mejor no vengan’, entonces no van a venir. Si quiero hacerlo público porque no estamos, ni yo ni nadie, eso de condicionar preguntas o quien va a estar pues creo que no está bien, mejor si tienen un argumento, vengan y defiéndanlo, este espacio está abierto y todos estamos abiertos para un dialogo”, fue parte de lo dicho por Vega-Biestro.