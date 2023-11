Ludwika Paleta llega regia a los 45 años y esta es la frase que la mantiene viva y que todas deben seguir

La actriz Ludwika Paleta está de fiesta. Este 29 de noviembre celebra de sus 45 años con orgullo, y usó sus redes sociales para expresar su felicidad. Ha crecido bajo los focos del espectáculo desde su papel de María Joaquina Villaseñor, en la serie infantil “Carrusel” y hasta sus trabajos como productora. Su más reciente actuación fue en la película ¿Quieres ser mi hijo?, que protagonizó con Juanpa Zurita.

“Los cumplo muy feliz. A veces pienso que son muchos, y cuando me doy cuenta de que cada vez me la paso mejor se me olvida. Además, nunca más seré tan joven como hoy. A gozar la vida y a agradecer lo que hay”, expresó en su red social junto a dos fotos en los que sostiene los globos con el número 45, alusión a su edad.

Algunas de las celebridades que aplaudieron un día más de su vida fueron Sandra Echeverría, quien le manifestó: “¡Y tú como los buenos vinos! Feliz cumpleeee Mika”, mientras que Osvaldo Benavides, Adamari López, Juan Manuel Bernal, Gettell Valdez y Geraldine Bazán la llenaron de cumplidos.

Ludwika recientemente ofreció una entrevista a la revista Marie Claire, donde habló de su carrera y su vida personal. Es madre de tres hijos: Nicolás Haza (24) y Bárbara y Sebastián, de 6 años. Afirmó que la “suerte, constancia y disciplina” la llevaron hasta de donde se encuentra ahora.

Ella se describió como una “persona que si quiere algo lo busca hasta conseguirlo”, pero no queda ahí, porque también se considera “una mujer sencilla, tímida, curiosa, introvertida, muy sensible, me gustan las cosas simples, así como las cosas sofisticadas”.

Fue su hermana Dominika Paleta quien al enseño a hablar español cuando llegó a los dos años a México desde Polonia. Solo sería por un año, pues fue el tiempo que le dijeron a su padre que duraría el empleo de músico que le consiguieron. Sin embargo, quedaron enamorados de la tierra azteca e hicieron su vida en ella.

Ahora le conmueve saber todo el trabajo que sus padres vivieron como migrantes en México. Le indicó a María Patria Castañeda, que su papá se la vio muy complicada en sus inicios en el país latino, tenía múltiples trabajos, mientras que su madre enseñaba arte en una universidad. Él logró aprender el idioma en la calle, mientras que su mamá en las aulas de clases.

Contó para la revista que su momento más duro fue cuando renunció a la exclusividad que tenía con un canal de televisión, pero justo en ese momento inició el camino escabroso del divorcio, por lo que se quedó sin dinero, una base económica que la sostuviera y la certeza de que tendría un nuevo empleo. Pero logró salir adelante con bastante resiliencia.

Dos de los pensamientos a los que se aferró fue el de “quien deja de soñar deja de vivir, (porque) tener aspiraciones e ilusiones es lo que nos mantiene vivos”, y otra de sus frases favorita y que repite casi a diario: “Todo está bien’. A pesar de que estés teniendo el peor día de tu vida piensa ‘no pasa nada y todo está bien’, en realidad todo está bien hasta que mueres”.

Desde la pandemia por la Covid-19, aprendió a apagar el celular y dejarlo a un lado para escuchar y disfrutar todo lo que sus hijos tienen para compartir con ella.