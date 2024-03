¿Le quitará el lugar a Victoria Ruffo? Alessandra habla del papel que tendrá en vida de hija de José Eduardo

En enero de este año José Eduardo Derbez, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez anunció que estaba esperando a su primer bebé con su novia Paola Dalay.

Esto por supuesto ha llenado de mucha emoción a la familia Derbez, quienes han expresado lo felices que están por la llegada de la nueva integrante.

Y Victoria Ruffo también ha dejado claro que está más plena que nunca por convertirse en abuela por primera vez, pues pensaba que no le iba a suceder.

Sin embargo, esto no ha ayudado a que la relación entre Victoria y Eugenio mejore, pues incluso la actriz ha expresado su deseo que su nieta no se parezca a su ex.

Te recomendamos: El regalo que Victoria Ruffo le compró a su nieta y podría causar problemas con Eugenio Derbez y Alessandra

Alessandra Rosaldo habla del papel que tendrá en la vida de la hija de José Eduardo

Muchos se preguntan cuál será el papel de Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, en la vida de la hija de José Eduaro, y si va a querer suplantar a Victoria Ruffo, y recientemente la cantante y actriz habló de ello.

Alessandra ha expresado su emoción por la llegada de la nueva nieta de Eugenio. “Ah, muy bien, muy contenta, ya sabemos qué es, es una hermosa nena y estamos muy contentos, una princesa más que viene a bendecir esta familia”, dijo la actriz sobre la hija de José Eduardo.

Y sobre el papel que tendrá en la vida de la pequeña dejó claro que no piensa quitarle el lugar a Victoria Ruffo y está muy clara. “Yo soy la abuela de chocolate, también muy feliz, muy contenta, muy emocionada con esta noticia y con todo lo que viene”, destacó, dejando claro que la abuela oficial es la actriz y ella solo estará para darle amor a la pequeña.

Te recomendamos: “Me tiene coraje”, Lety Calderón habla de su “enemistad” con Victoria Ruffo por un papel en telenovela

Esto le mereció los aplausos en redes, pues aseguraron que ella es y siempre ha sido una mujer muy madura que sabe el lugar que le corresponde, es amorosa y muy respetuosa con los hijos de Eugenio y sus nietas.