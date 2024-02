“Me tiene coraje”, Lety Calderón habla de su “enemistad” con Victoria Ruffo por un papel en telenovela

Desde hace unos años se ha especulado sobre una rivalidad entre Victoria Ruffo y Leticia Calderón, quienes son destacadas actrices de México.

Y es que en el 2022, Victoria Ruffo aseguró que “odiaba” a su compañera tras haberle quitado un papel que ella deseaba mucho en una telenovela.

Fue la novela En nombre del amor, donde Vicky quiso ser la villana, pero el papel se lo llevó Lety. “Sí claro, en la telenovela “En nombre del amor” yo quería ser la villana y lo terminó haciendo Leticia Calderón. La odio, sí la odio porque me la quitó”, dijo Victoria.

Sin embargo, todo lo dijo en tono de broma, y ahora Leticia Calderón se ha referido a esta supuesta enemistad y contó la verdad.

Lety Calderón habló de su “enemistad” con Victoria Ruffo

Dos años después que Victoria Ruffo revelara que Leticia Calderón le quitó un papel en una telenovela, la actriz se refirió a ello y aseguró que “le tiene coraje”.

“Ella se quedó con ganas de ser una villana y dice que yo se lo quité (el papel), pero eso es mentira. Es que me tiene coraje Vicky Ruffo y yo más porque va a ser abuela”, dijo entre risas, dejando claro que todo se trata de una broma y que no existe una enemistad.

Además, destacó que está muy feliz por el bebé que espera José Eduardo Derbez. “Ay yo estoy feliz de la vida porque a este niño lo quiero muchísimo”.

Así que no quedan dudas que no hay enemistad, todo es una broma entre ellas, y ambas son admiradas por su gran talento y extensas carreras, por lo que no tienen nada que envidiar a la otra.

Además, Lety aseguró que está muy feliz y enamorada en estos momentos de su vida, pero no se quiere casar.