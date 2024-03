¿Con hombre más joven? Laura León se casará a los 71 años y prueba que nunca es tarde para el amor

Laura León es una de las cantantes y actrices más famosas de México que a sus 71 años sigue más activa que nunca, cosechando éxitos y sumando logros en su carrera y su vida profesional.

Recientemente, la cantante sorprendió al anunciar que se casa a sus 71 años, dejando claro que nunca es tarde para hallar el amor y ser feliz.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Ya tenemos bastante tiempo y él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me lo quedo y me lo llevo”, dijo “la tesorito” en una entrevista al programa Telediario.

Quién es el hombre con el que se casará Laura León

Laura León dio detalles de su pareja y aseguró que se trata de un hombre “muy mayor” , pero no reveló su nombre, pues prefiere mantenerse lejos del ojo público.

Además, aseguró que su pareja ya le entregó el anillo y que hará una pausa de su carrera artística para poder disfrutar de su matrimonio y esta etapa de su vida.

“Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar junto y todo. Que me regale un tiempo para mí (…) Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace. Hay que darse un tiempecito”, a.

Ante esto, muchas de sus fans se mostraron emocionadas y destacaron que la edad nunca será un impedimento para ser feliz.

“Sé feliz hermosa, te mereces lo mejor”, “no le pares a lo que digan de tu edad, es tu momento”, “disfruta este momento tan hermoso”, “aun tengo esperanzas, nunca es tarde para conseguir el amor”, “que alegría por ella, derribando estereotipos”, y “se merece ser muy feliz”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa aseguró que se siente muy feliz y que se dedicará a vivir este momento de su vida al máximo.