“Les voy a enseñar todo el tesoro”: Laura León llevará toda su sensualidad y picardía a OnlyFans

Laura León le hará la competencia a celebridades como Ninel Conde, Babo, Yanet García y Celia Lora, pues “La Tesorito” confesó que pronto abrirá su OnlyFans.

En una entrevista al programa Venga La Alegría Fin de Semana, la actriz y cantante mexicana aseguró que en la plataforma enseñará “todo el tesoro” y que para ello se mandó a hacer “pelucas preciosas”.

“¡Yo quiero hacer OnlyFans! ¡Claro que sí! Les voy a enseñar todo el tesoro, que está precioso y acabo de mandar a hacer unas pelucas preciosas. Claro que sí de todos los colores, chinitas y todo. De repente es tímida, muy tímida”, expresó la actriz.

Según Infobae, OnlyFans ha sido en los últimos años una de las plataformas más controversiales, por la libertad que ofrece para subir y vender contenido y propiciar un nuevo mercado de videos y fotos íntimas sin la necesidad de tener una productora detrás.

Atrasada su bioserie

Rebeca Valderraín Vera, artísticamente conocida como Laura León, dijo que ya está en marcha la producción de su bioserie, pero explicó que el proyecto ha sufrido algunos contratiempos para salir al aire.

“Sí hay cosas, pero todo se ha ido atrasando un poquito tesoros, hay que tener la paciencia porque no se puede ya ahorita, no, no. Las cosas llegan a su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos”, dijo.

Precisó que no guardará secretos y que dará detalles de lo más escabroso de su carrera y su vida privada. “Voy a hablar de todo, de una vez, ya que se sepa. ¡Agárrense, tesoros!”.

No somos monedita de oro

La interprete de Dos Mujeres, Un Camino, Suavecito o Abusadora también se refirió a Andrés García, tras la polémica que generó la visita que le hizo la modelo de 21 años e influecer, Karely Ruiz, de la cual se especula el actor salió directo al hospital.