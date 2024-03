Bárbara de Regil critica a las mujeres en pleno marco del Día de la Mujer: esto dijo

Marzo está marcado por el Día de la Mujer, ocasión que la actriz, Bárbara de Regil, aprovechó para enviar una reflexión sobre las rivalidades que existen entre las féminas.

De hecho, la protagonista de Rosario Tijeras fue contundente al aseverar que sus principales detractoras siempre han sido mujeres, pues en su experiencia, los hombres no están tan pendientes de ser “criticones”.

Esto fue lo que dijo Bárbara de Regil sobre las mujeres

“Las mujeres sí son bien, híjole, parece que el punto es destruirnos y no, al contrario, el punto es que cada quien tiene su brillo y su lugar en el planeta y qué bonito apoyarnos y que tú eres tú, y yo, soy yo y punto”, dijo la famosa durante una entrevista.

“Creo que muchas veces el peor enemigo de una mujer es otra mujer, caray. Me ha costado trabajo aceptar eso, pero mis peores enemigos han sido otras mujeres, no hombres”, manifestó con total sinceridad.

Bárbara de Regil volvió a causar descontento en redes por este look. Instagram: @barbaraderegil (Instagram: @barbaraderegil)

Eso sí, esta postura va compaginada a otros mensajes feministas que Bárbara de Regil ha compartido en el pasado, porque antes se ha mostrado a favor de luchar por los derechos de las mujeres, sobre todo aquellas que han perdido a otra mujer porque es una manera de frenar la violencia, explicó El Heraldo de México.

“No necesito cosita roja, ni amuleto de la suerte (...) cuando a mí me dan que la pulserita que el mal de ojo, a mi no me den nada, no a mí me la ‘pelan’. Tu le das fuerza a lo que tú crees”, agregó en otro fragmento de la conversación, aseverando que no utiliza nada de esto para repeler lo malo.

Esto pese a que Bárbara de Regil confesó que se ha encontrado con personas que incluso la han atacado de frente, no solo por las redes sociales, pero no pierde su tiempo en enfrentarlas porque lo que buscan es hacer daño y herir al otro.