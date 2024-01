Bárbara de Regil: esto es lo que hace su esposo cuando le toca ‘ver’ sus escenas de cama

Bárbara de Regil ha hecho carrera en la televisión desde hace años, lo que la ha llevado a grabar escenas de sexo muy sensuales que a su esposo no le agradan tanto.

Así lo confesó recientemente en una entrevista, pues su compañero sentimental de 43 años, Fernando Schoenwald, cambia su comportamiento cuando transmiten esta clase de contenido en sus producciones.

¿Cómo reacciona el esposo de Bárbara de Regil a sus escenas sensuales?

La mexicana puede presumir de haber aparecido en importantes títulos como Rosario Tijeras, Cabo y Quiero tu vida, sin embargo, hay algo con lo que el esposo de Bárbara de Regil no termina de sentirse cómodo y son las escenas de cama.

“Nunca me ha dicho nada (malo sobre las escenas), igual porque sabe que le voy a decir (es mi trabajo)”, reveló. No obstante, el abogado toma su teléfono y hace como si nada de eso estuviera pasando. A pesar de su incomodidad, no hablan del tema y la apoya en todos sus proyectos.

Bárbara de Regil dijo admirar la madurez de su pareja en esas situaciones, pues confesó que ella no podría soportar verlo en actitudes cariñosas con otras mujeres, pese a que se tratara de la ficción como es su caso.

“Él no es celoso, porque nunca me ha dicho ‘oye, esa escena de sexo, ¿qué pasó?’. Pero cuando estamos viendo algún proyecto mío y hay una escena donde pasa algo, agarra su teléfono y empieza a verlo. Cuando ve que ya no está la escena, muy casual lo baja y sigue viendo”, explicó.

“Él se cuida de eso. Ojos que no ven, corazón que no siente”, agregó, aumentando el debate en torno a este tema durante su aparición en el programa Netas Divinas, junto con Natalia Téllez, Paola Rojas, Daniela Magun y Galilea Montijo.