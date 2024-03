Adamari López revela que Luis Fonsi le pidió el divorcio por teléfono: “estuvimos un año sin nada”

Tan sincera como suele ser, Adamari López reveló recientemente cómo fueron las semanas antes que Luis Fonsi le pidiera el divorcio.

Ella no se ha cohibido a hablar del tema porque es parte de su historia de vida y a través de sus vivencias quiere inspirar a otras mujeres resiliencia y fortaleza, pues confirmó que le tomó hasta dos años poder superar su separación.

Así fue como Luis Fonsi le pidió divorcio a Adamari López

“Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no sabía si era la distancia. Él hacía promoción, pero era una relación fría. Yo siempre con el deseo de que esto mejorará; yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije ‘cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad’. Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría en nada, no me fueron a buscar al aeropuerto”, explicó en entrevista con Yordi Rosado, según Milenio.

Adamari López La conductora habló de su vida amorosa

Asimismo, Adamari López confesó que Luis Fonsi tomó la decisión definitiva antes que pudiesen hacer cosas en conjunto para salvar la relación y que él, una vez convencido que era lo correcto, se lo comunicó por teléfono y no en persona.

“Él no era mucho de hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más”, agregó.

Pese a este evento tan traumático, a una década de la ruptura, no le guarda rencor ni lo odia. Pudo comprenderlo por su juventud y ella sanó. “No supo manejar las cosas, no creo que haya sido para hacerme daño. Es más joven que yo y no supo manejarlo. Yo no tengo nada que esconder, son cosas que le pasan a cualquiera. En ese momento no duermes, no comes, no te deja de doler la cabeza”, finalizó.