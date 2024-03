“¿Y cuál es la necesidad?”: Adamari López desata controversia por enseñar “de más” y “abusar” de los filtros

Ésta ha sido sin duda una gran temporada para Adamari López y es que no sólo ha regresado a la pantalla como conductora, tras su inesperado despido de Telemundo, sino que está teniendo muchos proyectos nuevos y exitosos que dejan ver lo multifacética que es.

La conductora ha sido sin duda una inspiración para muchas mujeres por su gran determinación y espectacular transformación sin embargo, para algunos internautas lo único que importa es criticarla.

Recientemente Ada lució un bello conjunto color lila, compuesto por un blazer con plumas en las mangas, un mini vestido con drapeado en el torso del mismo tono y unos zapatos amarillo mostaza para resaltar. Para el maquillaje, la boricua llevó unas sombras lila, con delineado dramático en negro, largas pestañas, blush y labial neutros. Mientras que dejó caer su cabello ondulado sobre sus hombros con el tinte rubio que ha presumido desde hace unos meses.

Adamari López La conductora lució un conjunto lila que resaltó sus bellas facciones

“Un look bastante divertido 💜⭐️Mezclando colores complementarios tanto en el makeup como en el vestuario”, escribió el maquillista @glorymakeup, quien compartió una serie de fotografías de la coductora.

Aunque la publicación se llenó de halagos, internautas señalaron que Adamari estaba enseñando “de más” debido a que en algunas de las fotografías su pecho sobresale por el escote del vestido.

“Y cuál es la necesidad”, “pensé que era una campaña para la Mamografía”, “me gusta el oufftis todo.. peinado.. maquillaje..los zapatos.. complementos..el vestido el color 😍y todo..lo único que no me convence es el escote por lo demás un 10″, “Porque no pusiste la cadenita en medio de tu pecho para que la atención hubiera sido más tus hermosos ojos que una bubi digo seria mas lindo enfocar la mirada en tus verdes ojos que en una zona más privada mi pensar !!! @adamarilopez”, “No hace falta enseñar tanto,menos es mas,luego nos quejamos de que los hombres solo ven temas y culo ,claro mujeres así, no ayudan a empoderar el feminismo somo muchos más que eso”, se lee.

Otros usuarios criticaron a la conductora por “abusar” de los filtros, los cuales señalan, hace que se vea “muy falsa”. “Disminuye el filtro bella, no necesitas de eso, tu cara se ve tiesa”, “Ada tú no necesitas filtros, te ves falsa y eres bella al natural”, “un filtro más y purifica el agua”,”ya no abuses de los filtros”, expresaron.

Adamari López ha sido un ejemplo de fortaleza para muchas mujeres

Por supuesto, en medio de las críticas por su escote, algunas personas salieron en defensa de Adamari, recordándole a los haters que ella ha pasado por muchas dificultades. “PRECIOSA- Gracias por mostrar tu pecho 🙏🏻 muchas mujeres que han sufrido como tú aprecian tú valentía y ver que la vida sigue”. “Qué malvadaaas, solo saben criticar, juzgar, ojalá en la vida no les suceda a ustedes o a alguien querido, lo que le pasó a la bella Adamaris. Dejenla vivir como ella quiera. Si mañana quiere salir desnudaa está en todo su derecho”.

El tema de los senos ha sido muy delicado para la conductora ya que en 2005 fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a un severo tratamiento que incluyó quimioterapias y la extirpación de su seno derecho, el cual pudo reconstruir después. “Yo me quité el seno derecho, que era el seno que tenía cáncer, y el izquierdo me lo dejé porque con el deseo de ser mamá quería lactar a mi bebé cuando eso pasara”, narró en un entrevista.

Desde entonces, ha sido una defensora activa de la concienciación sobre el cáncer de mama y ha compartido su experiencia para ayudar a otras personas que enfrentan la enfermedad. Su valentía y determinación en su lucha contra el cáncer han sido inspiradoras para muchas personas.