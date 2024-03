Adamari López habla sobre cómo su estatura y su peso afectaron su carrera

Después de pasar meses de incertidumbre por su inesperado despido de Telemundo, Adamari López ha comenzado una nueva etapa llena de proyectos con los que sigue demostrando por qué es una de las consentidas de la pantalla chica.

La puertorriqueña regresó como conductora en dos proyectos diferentes: uno es su propio programa en Youtube, al lado de Stephanie Himonidis Sedano en el que habla de temas de maternidad y estilo de vida, y el otro, un programa de concursos llamado ¿Quién caerá? Asimismo, Adamari sigue muy involucrada en las ventas de su línea de joyería, así como de su libro Diario de Gratitud, con el que inspira a las mujeres a ser su mejor versión cada día

Eso sí, mientras que ahora la conductora se encuentra en su mejor momento tanto como empresaria, como artista y mamá, recientemente confesó que su físico llegó a influir en su carrera de forma importante.

Adamari López La conductora está estrenando nuevo show en México (Instagram)

Adamari reveló que fue muy señalada por su estatura y su peso

La boricua es muy amada en el mundo del espectáculo sin embargo, su imagen a lo largo de los años la ha llevado a ser blanco de cuestionamientos y burlas. Desde hace unos años, Ada se puso la meta de bajar de peso para mejorar su salud y compartió su proceso en redes sociales, bautizándolo como “el reto de Ada”. Aunque ella aseguró que no fue una decisión por vanidad, pudo haber influido la forma en la que la gente la señalaba y hasta las limitaciones que se presentaron dentro de la industria por no ser esbelta.

Fue el pasado 28 de febrero, durante su participación en Desiguales que la conductora compartió que no sólo ha enfrentado discriminación por su peso, sino también burlas debido a su estatura.

Adamari Lopez

Y es que si bien ha sido bautizada con cariño como “La chaparrita de oro”, en algún momento su baja estatura la convirtió en blanco de burlas y comentarios despectivos. “Yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos sentido discriminados por alguna razón, por ejemplo, sé que muchas veces me han dicho ‘chichón de piso’ porque soy muy chiquita”, reveló.

De los cuerpos ajenos no se habla

Sobre su peso, en el más reciente episodio del programa ‘Ada y Chiqui De Show’, titulado ‘¡También nos duele!’, Adamari recordó los insultos y apodos que recibía en las redes sociales cuando tenía sobrepeso, algo que por supuesto le afectó y le hizo pensar que fue algo que la limitó en su carrea.

“Yo recuerdo cuando estaba gordita, la palabra ‘gorda’ no me ofendía. Cuando empiezo a leer y hay cosas que roban mi paz, dejo de leer porque no me voy a alimentar de esos comentarios. No quiere decir que no me duelan ni afecten, yo sé parar cuando veo que no me gustan los comentarios, para no mortificarme y quedarme con eso en la cabeza . Me decían que estaba horrible, vieja y hasta Miss Peggy”, contó. " Esas cosas molestan y hieren porque no dejo de ser un ser humano”, sentenció.

Adamari ha sido sin duda una inspiración para muchas mujeres por su gran determinación y espectacular transformación sin embargo, para algunos internautas lo único que importa es criticarla ya sea por la forma en la que ejerce su maternidad, sus relaciones y hasta sus cambios de look.

Lamentablemente, en redes se ve lo peor de la sociedad ya que constantemente se emiten juicios sobre otras mujeres, pero es hora de detenernos y reflexionar sobre el daño que podemos causar con comentarios crueles.