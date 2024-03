Nataly Umaña, la “peor pecadora de Colombia”: su esposo ya estaría eliminando sus fotos de redes

Que tu esposa esté coqueteando con otro y lleve todo más lejos frente a millones de televidentes no es algo que el actor y presentador Alejandro Estrada ahora mismo tome muy bien. Y es claro que los colombianos se ponen de su lado, ya que condenan que Nataly Umaña, quien está con Miguel Melfi en algo más que un romance o coqueteo en ‘La casa de los famosos’, o eso parece, sea la que esté “actuando mal”.

Estrada ya dijo que se sentía celoso de lo que estaba pasando. Es más, era obvio que no iba a ser tan amigable con Miguel Melfi, quien está con su esposa en el programa.

“Allá hay un chico que está disparando hormonas, y coqueteando con varias, es el mundo que él conoce y está acostumbrado a hacerlo, pero le falta mucho por conocer, porque lo que está haciendo está mal, uno no se le acerca a una persona casada, eso es falta de educación, y eso lo está dejando por el piso”, se quejó.

”Me ha mortificado verlo tan ‘maniflojo’, tocando a todas, yo como hombre no soy así, me disgusta lo que está haciendo, no me gusta que la toque”, enfatizó.

Pero Nataly Umaña lleva la peor parte por supuesta infidelidad a su esposo.

“Ella está actuando muy mal”, “Espero que le firme el divorcio”, “Puede sonar muy anticuado o todo lo que quieran pero a mí como mujer casada me aterra el showcito que está haciendo Nataly Umaña con Melfi en #LaCasaDeLosFamososCol ni respeta al esposo ni se respeta ella misma, que pena. #LaCasaDeLosFamososColombia”.

Alejandro Estrada estaría borrando fotos de redes de Nataly Umaña

El que supuestamente manejaría la cuenta de su esposa es el mismo Estrada. Y ya estaría bajando publicaciones de Instagram: tenía 1611 publicaciones y ahora van por 1473. El conteo ya lo están haciendo en Twitter.

Adicional, me informan, está eliminando fotos. 😱



Ya va en 1482... pic.twitter.com/qQm62bldtT — Jharoccy (@jaroworld) March 1, 2024

Por ahora, Nataly Umaña es juzgada por lo que está haciendo implacablemente.