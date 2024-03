‘La Casa de los Famosos’ se ha convertido en la manzana de la discordia, ya que a pesar de las críticas recibidas por parte de la audiencia, sigue siendo uno de los realitys más comentados en redes sociales, donde los televidentes han subido fragmentos de lo que va sucediendo en el programa, ya que algunos no tienen la posibilidad de descargar Vix para poder ver las transmisiones en vivo.

Pese a los rumores de romance que se están generando dentro de la casa con los famosos, han sido más los ‘encontrones’ que cosas buenas por ver, ya que debido a las diferentes personalidades de cada participante. Las discusiones han sido principalmente por comentarios internos sobre otros concursantes, la repartición de las comidas y hasta por la limpieza del baño. Pero lo que más ha sido difícil de llevar, ha sido el hecho de tolerar las diferentes personalidades entre ellos mismos.

Televidentes rechazan la actitud de Julián al llamar “desequilibrado” a Culotauro en ‘La Casa de los Famosos’

En las últimas horas comenzó a circular en redes un video donde Julián manifiesta su inconformidad frente a algunas actitudes de Culotauro dentro de la casa por sus diversos cambios de humor en un tono bastante alterado. Pero con lo que nadie contaba, era con que Julián se refiriera a Culotauro como ”desequilibrado” al referirse que tenía un problema mental.

Este comentario no pasó desapercibido por la audiencia, ya que a pesar de que muchos le dan la razón a Julián por su comentario, otros rechazaron contundentemente las palabras del actor mencionando “Julián eres el personaje mas mezquino de la casa”, “No es la manera como se dicen las cosas, no me parece la manera en que Julián lo dijo”; “¿Julián qué quiere, que lo saquen?”, “¿Julián cuando va buscar la ayuda? la necesita urgente”, “La salud mental no es un juego, este no es el derecho de las cosas”.