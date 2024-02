¿Por qué Martha Isabel Bolaños ‘se agarra con todo el mundo’ en los realities?

Martha Isabel Bolaños odia que le digan ‘Pupuchurra’ porque ella es una actriz, no su personaje. Desde ahí hay que saber que por ese carácter, se “agarra con todo el mundo” en los realities.

Ha estado en varios. En La isla de los famosos (2004), Desafío (2014), Master Chef Celebrity (2023) y ahora está La casa de los famosos, donde la pueden eliminar, para desgracia de los televidentes que la quieren ver agarrada de las mechas, como es lo usual. Porque sí, eso es lo de ella: tener una personalidad polémica.

¿Por qué Martha Isabel Bolaños parece ‘agarrarse con todo el mundo’ en los realities?

En ‘La casa de los famosos’ muchos ya han expresado sus reservas por estar ella allí. Una de ellas fue Karen Sevillano. De hecho, la actriz reconoció que su tono de voz no la favorece a la hora de convivir.

También dijo que no le gustaba recibir órdenes. Y varias actitudes suyas nunca han gustado a los televidentes.

“Gorda si a mí me buscan, me encuentran” estas son las palabras de #MarthaIsabelBolaños 3 días después del ingreso a la casa. ¿Cuánto aguantará? #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol#LCDLFC pic.twitter.com/oBQnPXNBpH — Carlos Reyes (@Reyesd_tv) February 14, 2024

Ahora bien, el año pasado, en ‘Masterchef Celebrity’, se hizo famosa por sus encontrones con Carolina Acevedo, quien ganó el primer premio. Alguna vez se definió como una mujer muy competitiva.

Por otro lado, los televidentes le fiscalizan todo. Que si dijo, que si se quejó. Siempre parece “antipática” y “odiosa”, cuando quizás es bastante suya en su manera de ser .

De hecho, cuando llegaron a ‘La casa de los famosos’ pareció “quejarse” sobre la cama. Comenzaron a compararla con Karen Sevillano (y en el fondo esperan que se pelee con ella, porque para eso está en el reality).

Ahora bien, la gente no quiere que se vaya. Ella le pone “sabor” a los realities y por eso fue escogida. Tampoco disimul a la hora de mostrar su temperamento. “Gorda, si me busca me encuentra”, advirtió en el primer capítulo.

Quizás tiene tanto carácter que en un país tan machista como Colombia no se lo aguantan ni se lo pasan por ser mujer.