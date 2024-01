“¿Geraldine eres tú?”: Martha Isabel Bolaños reveló que Michael Jackson la quería conocer

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Sin embargo, dos de los participantes de la reciente temporada se volvieron a juntar como lo son la actriz Martha Isabel Bolaños, quien próximamente estará dentro de ‘La Casa de Los Famosos’ y el comediante Adrián Parada.

La actriz estuvo de invitada en el programa ‘La Mesa De Trabajo’ de los humoristas Chicho, Frank Martínez y Adrián Parada, y durante la conversación Martha Isabel Bolaños aseguró que gracias a su papel en ‘Yo Soy Betty, La Fea’ conoció a Michael Jackson.

La confesión de Martha Isabel Bolaños dio pie a que los comediantes se sorprendieran además del público presente, por lo que seguidamente contó que estaba desayunando en una reconocida zona de Miami con una amiga, y que al servirse el desayuno los meseros eran colombianos y le pidieron fotografías con ellos.

Pero en las otras mesas estaba Chis Tucker — actor y humorista estadounidense conocido por sus interpretaciones del detective James Carter en la trilogía ‘Rush Hour’ junto a Jackie Chan— y que este se le acercó a saludarla. Y momentos más tarde volvió a aparecer para decirle que Michael Jackson estaba en el lugar y que al hablarle de ella el cantante la quería conocer.

Indicó que el actor la invitó a subir al quinto piso y ella accedió. Al llegar a la habitación había una foto de bebé de revista recortada, y que una mano blanca abrió la puerta, a la que miró detalladamente y en efecto se trataba de Michael Jackson. Precisó que la interacción con él fue poca, debido a que no manejaba bien el inglés.

“Me tocó el pelo, me dio la vuelta, o sea me giró alrededor. Ahí quedó la historia con Michael. Yo era una gueva en ese momento porque ese día había una carrera de Ferrari y me invitaron y yo ‘Ay yo no puedo’. Una estúpida maric@. Una idiota de verdad, perdí toda la oportunidad, pero así se dieron las cosas”

— Martha Isabel Bolaños