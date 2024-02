Jennifer Garner y Ben Affleck se unen para celebrar el cumpleaños de su hijo pero terminan “mal”

Ecco Ben Affleck a Los Angeles in occasione del compleanno del figlio Samuel mentre, fuori dalla scuola del ragazzo, chiacchiera con la ex moglie Jennifer Garner. Ma attenzione, Ben non sarebbe Ben senza un particolare dettaglio: l’immancabile bicchiere di caffè freddo che porta sempre con sé. [📹 BACKGRID] #whoopsee #benaffleck #jennifergarner