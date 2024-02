Actriz de “Precious” recibe crueles críticas por su embarazo de gemelos a sus 40: así los puso en su lugar

En el 2009 fue estrenada la película Precious que fue todo un éxito, protagonizada por la actriz Gabourey Sidibe, quien encantó y enamoró a todos.

Ahora, a 14 años después del gran éxito de la película, la joven, quien ahora tiene 40 años, y ha trabajado en otras películas como The Prank Panel y Antebellum, anunció que está embarazada.

Fue a través de sus redes donde Gabourey compartió la gran noticia junto a su esposo, Brandon Frankel, quien es su representante artístico y ejecutivo de una empresa de entretenimiento.

Te recomendamos: Gabourey Sidibe, protagonista de ‘Precious’, se compromete y presume a su futuro esposo

“¡Estoy embarazada! Pensamos que era hora de darles algo de responsabilidad a nuestros gatos, ¡así que les damos a cada uno un bebé del que cuidar! ¡¡El doble de bebés, el doble de gatos, el doble de diversión!! ¡Entrega gemela próximamente!” , fue el mensaje de la famosa.

Actriz de Precious recibe críticas por su embarazo y deja ver lo peor de la sociedad

Aunque esta noticia de la actriz Gabourey Sidibe es hermosa y ha emocionado a sus fans, muchos se han dedicado a criticarla, dejando ver lo peor de las redes sociales.

“Ok si ella pudo nosotras también”, “que le verá el, es tan lindo y ella tan bueno”, “aún tengo esperanzas jaja”, “ella se ve igual embarazada o no jaja no hay diferencia”, “si ella consiguió a un hombre así y se embarazó, todas podemos amigas”, “por favor ya que se quite el anillo que lo está estrangulando”, y “mujeres así no deberían embarazarse, pobres niños”, fueron algunos de los crueles comentarios en redes.

Gabourey Sidibe La actriz anunció que está embarazada de gemelos y recibió crueles críticas (@brandontour /Instagram)

Te recomendamos: Gabourey Sidibe, actriz de “Precious”, reaparece con mini vestido y nuevo proyecto

Esto solo dejó ver lo mal que está la sociedad, y hubo muchos fans quienes la defendieron y dejaron claro que ella se merece lo mejor del mundo.