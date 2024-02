“No estoy confesando nada”: Hijo de Erika Buenfil aparece con peluca y desata polémica

Después de la polémica que se armó hace semanas en torno al hijo de Erika Buenfil por un video bailando, el joven quiso hablar al respecto en sus redes sociales.

No obstante, lo hizo apegándose a su estilo personal y sin amilanarse ante las críticas o los estereotipos, robándose buenos y malos comentarios a la vez.

El mensaje del hijo de Erika Buenfil con peluca incluida

El joven de 19 años publicó una fotografía en la que se ve posando con su madre abrazados, pero lo curioso es que el hijo de Erika Buenfil aparece llevando una peluca rosada con la que se burla de los cuestionamientos sobre su orientación sexual.

“Esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir, sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya (en) mis locuras y la amo por eso, aquí está un claro ejemplo de ello”, expresó Nicolás.

“No se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta. (No estoy confesando nada)”, agregó, para dejar claro que su forma de ser no tiene que ver con determinada orientación sexual, sino que es auténtico y sale de su zona de confort constantemente.

“Ya ni saben cómo llamar la atención”, “Tiene la misma buena vibra que su mamá Nico”, “Estás confesando que eres un ser auténtico, sin complejos y muy divertido”, “No me digas que eres trans”, “Eres libre de ser lo que ya se ve”, — fueron parte de los comentarios que recibió.

De hecho, la propia actriz aseveraba semanas atrás que él disfruta tanto de la vida como ella y que cuenta con su respaldo total, a pesar de las críticas y señalamientos en internet.

Erika Buenfil La actriz apoyó a su hijo en Instagram (Instagram)

“Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas. Pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche”, declaró ella en enero.

Sobre su sexualidad, Nicolás Buenfil afirmó que “hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres”.