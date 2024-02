“Luce irreconocible”: Así se transformó Alex Speitzer con pelo largo y abanico para nuevo papel LGBT

Alex Speitzer está explorando nuevas facetas en su carrera actoral, tal como lo demuestra el trailer de Disco, Ibiza, Locomía, la nueva película biográfica del grupo musical español.

Para meterse en el papel de uno de los integrantes de la banda, el actor mexicano ha tenido que salir de lleno de su zona de confort para así encarnar a uno de los cantantes de la agrupación y hasta lucir pelo largo.

Alex Speitzer sigue reinventándose | Instagram

Este proyecto, dirigido por Kike Maíllo y producido por Movistar+, está programado para estrenarse el próximo mes de mayo, inquietando a los fans que quieren verlo en un rol completamente distinto a lo que ha hecho en el pasado.

Así luce Alex Speitzer en su nueva película LGTB

Alex Speitzer le dará vida al integrante de Locomía, Carlos Armas, uno de los miembros más queridos por los fanáticos. Para ello, tuvo que asumir un aspecto notablemente diferente, luciendo una melena larga rizada que lo hace lucir muy cambiado.

Asimismo, llevará atuendos con grandes hombreras y coloridos, más abanicos y coreografías enérgicas que se apoderan de la atención del espectador en el adelanto audiovisual.

Según el propio Armas en la vida real en entrevista con Vanguardia, él “es un pedazo de actor, lo importante no es que seamos iguales físicamente sino que su fisonomía se adapte para poder caracterizarse. Tampoco es importante quién es más o menos guapo. Para mí, nunca ha sido un halago que me digan que soy más guapo que este o aquel, lo agradezco, pero no es lo más importante... Es un buen actor, eso sí importa”.

Para la cinta, que relata el ascenso y caída del grupo entre los 80 y 90, compartirá elenco con otras figuras de la televisión española como Pol Granch y Jaime Lorente, reconocidos por sus roles en las series ‘Élite’ y ‘La Casa de Papel’ de Netflix.