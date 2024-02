“Que desarreglada”: critican a hija de Lucero y esta es la razón por la que dicen que no “se parecen en nada”

Lucero La hija de la cantante fue criticada por su look en un concierto (@luceromexico / @luceromijaresoficial/Instagram)

La hija de Lucero y Mijares, Lucerito, ha sorprendido con su gran talento y está triunfando a sus 18 años en musicales y películas.

La joven es tan talentosa, extrovertida, y carismática como sus famosos padres y se ha abierto las puertas por sí misma.

Sin embargo, no se ha salvado de las críticas y no por su voz, sino por su físico y su estilo, y es que aseguran que se viste mal y hasta la llaman “gorda”, comparándola con su madre Lucero

Te recomendamos: “¿Lucero, qué te costaba?”: Comparan a Lucerito Mijares con hijas de Andrea Legarreta e indignan

La joven ha dejado claro que trata de ignorar estas críticas y ha expresado que no quiere parecerse a su madre.

Pero, recientemente la volvieron a criticar por uno de sus atuendos en un concierto, asegurando que no es “tan hermosa como su mamá”.

El look de Lucerito por el que la criticaron y compararon con su madre Lucero

El pasado fin de semana Yuri invitó a Lucerito a cantar con ella en su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte del Unidos en el Escenario Tour, que realiza junto a Cristian Castro.

La joven de 18 asistió al concierto como una gran fan y se encontraba en el público, pero cuando Yuri la vio, la invitó a subir al escenario para cantar el tema que ella quisiera.

Las dos cantaron el tema “Yo te pido amor”, y Lucerito lo hizo tan bien, que recibió miles de aplausos y la ovacionaron, pero comenzaron a criticarla en las redes por su look.

Lucerito llevó un look “total black” compuesto por un pantalón deportivo, suéter y botas, y su cabello lo llevó recogido en una cola y no llevaba maquillaje, por lo que aseguraron que no se parece en nada a su mamá quien tiene un mejor estilo y siempre va arreglada.

“Tiene talento, pero por favor que se arregle mejor”, “dios mío por qué se viste así, que fea, no se parece a Lucero”, “parece que estaba lavando el carro y salió a cantar con Yuri, por favor”, “Lucero por favor aconseja a tu hija, tú tan arreglada que eres”, “pero que desarreglada esta chica, ni se peina”, “Que facha de la lucerito Jr.😱 nada pero nada saco de la mamá 😰”, y “que aspecto tan feo el de esta chica”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Gracias de todo corazón mi hermosa Güera @OficialYuri por haber subido a cantar a @LuceroMijaresOf contigo ayer durante el showsazo que diste en el Auditorio Nacional! ♥️ Qué momento único e inolvidable. Se me pone la piel chinita. Las amo tanto, eres grande entre las grandes. La… pic.twitter.com/dSWjWum5N4 — Lucero (@LuceroMexico) February 23, 2024

Te recomendamos: ¿Será que volvieron? Lucero ‘besó’ a Mijares en pleno concierto y esta fue su reacción (VIDEO)

A pesar de las críticas, su madre se enfocó en el bonito momento que vivió su hija y así lo hizo saber en sus redes.

“Gracias de todo corazón mi hermosa Güera @OficialYuri por haber subido a cantar a @LuceroMijaresOf contigo ayer durante el showsazo que diste en el Auditorio Nacional! Qué momento único e inolvidable. Se me pone la piel chinita. Las amo tanto, eres grande entre las grandes. La MÁS grande!”, fue el mensaje de Lucero en redes.