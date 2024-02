¿Dardo a Belinda? El nuevo tema de Nodal con el que le respondería a la cantante

Aunque han pasado tres años de la separación de Christian Nodal y Belinda, la ex pareja sigue dando de qué hablar ante la tiradero que han protagonizado en las letras de sus canciones, situación que parece no tener cuando parar.

Belinda quien calló por mucho tiempo su decepción contra el ranchero lanzó hace unas semanas su tema ‘Cactus’ dedicado a lo que fue su relación y ahora Nodal se encuentra de estreno junto a Residente con el sencillo ‘Pólvora de Ayer’.

Aunque Nodal ha hecho su vida junto a Cazzu la trapera argentina con la que se convirtió en padre, todo parece indicar que le seguirá respondiendo a su ex prometida sus dardos.

El presunto dardo de Nodal a Belinda con su nuevo tema

El pasado 22 de febrero, Residente estrenó su nuevo disco ‘Las letras ya no importan’ el cual cuenta con una colaboración junto a Christian Nodal y la letra llamó la atención entre los internautas, en particular una estrofa donde habla de tatuajes.

Aquí no hay tiempo pa’ perder, aquí se vino pa’ tomar

Como nunca me van a ver porque me voy a desatar

Me queda pólvora de ayer y hoy la vengo a disparar

Agarré vuelo y ya no le voy a bajar

Estoy despierto, me la vivo como si hubiese muerto

Mi vida se desencaja cuando salgo de la caja

Pa’ vivir al filo dе la navaja

Sin preocupación, con la cabeza adentro dе la boca de un león

Ron sin hielo y limón pa’ sentir el calentón

Caminando descalzo por encima del fogón

Corriendo desnudo sin pantalón

No me detienen ni con una inyección

Salvaje sin usar la razón

Como los primate’ de la teoría de la evolución

Voy a besarme con gente desconocida

Y regalarle la mejor cogida de sus vidas

Somos tan especiale’ que se disparan solos los fuegos artificiales

‘Como en las copa’ mundiale’, hoy ganamo’ aunque sea por penale’

El desmadre es tan violento que despué' de todo esto nos harán un monumento

Escribirán historia’, novela’ y cuento’

Y en el año 2700 celebrarán la fecha de nuestro puto nacimiento

Toda la tripulación como si acabaran de salir de prisión

Dejamo’ pa’ mañana lo de la confesión

Unos piden permiso, otros piden perdón

Siempre contra las marejada’

En agua dulce o en agua saladaSi del cielo nos caen granada’

Comoquiera aprendemo’ a hacer limonada

Con la mirada estrellada la gente besándose sin estar enamorada

Y continuar la velada tatuándono’ algo que no signifique nada

Bajo la lluvia de lodo darno’ una enjabonada, yo no lo descarto

Y despertar mirando por una ventana que no sea la de nuestro cuarto

PÓLVORA DE AYER

Si bien la canción trata de celebrar con su letra la alegría, hay quienes creen que Pólvora de Ayer habla de Belinda, a quien Nodal se tatuó en su pecho. Aunque se podría tratar de una frase cualquiera, fans de la española lo han relacionado a ella pues aseguran que él intenta minimizar la importancia de habérsela tatuado.