Belinda estaría tras los pasos de Tito Laija, primo de Peso Pluma, por esta razón

Belinda se ha puesto nuevamente en el foco musical tras su regreso a la música con su tema ‘Cactus’ el cual fue su debut en el género de corridos tumbados y también una indirecta a su exprometido Christian Nodal.

En medio del éxito que ha conseguido tras 10 años sin lanzar un disco, al parecer la artista está tras la mira de un familiar de Peso Pluma, por lo que todo parece indicar que la también actriz seguirá apostando por el género musical del momento.

Y es que los corridos tumbados han pisado fuerte en los últimos meses, gracias a los distintos temas que han lanzado intérpretes como Peso Pluma y Natanael Cano, el cual los ha puesto en la mira internacional.

¿Quién es el primo de Peso Pluma? El nuevo objetivo de Belinda

Jesus Roberto Laija García, mejor conocido como Tito Laija, es un músico, cantante y compositor de corridos tumbados, además de primo de Peso Pluma y el hombre a quien Belinda ya le habría puesto el ojo para formar parte de su nuevo disco musical.

Con apenas 25 años, el Tito comienza a hacerse un nombre en la industria musical al ser el creador de varios temas de Peso Pluma, los cuales han tenido un gran recibimiento en el mercado.

Aunque sobre su vida personal se conoce muy poco, Laija ha hablado en algunas oportunidades sobre cómo incursionó en la música hace algunos años.

“Ya tocaba la guitarra, hacía canciones con los compas, y estuvo curioso porque otro compa era el que cantaba y componía, y un camarada me dice, ‘dile a tu compa que me haga un corrido’, y mi compa era bien sangrón. Le dije: ‘Yo le entiendo, te voy a hacer uno para calar’. Le hice uno y salió más o menos, y poco a poco ahí me fui yendo”, contó durante entrevista con Pepe Garza para su canal de YouTube Pepe’s Office.

Algunos de los temas que Tito ha creado para su primo el doble P, han sido: El Belicón, El Gavilán, Sembrando, El Hechizo, Las Morras, PRC y Siempre pendientes.

Belinda y Tito Double P en el estudio de grabación. 😨😨😨😨 pic.twitter.com/RtVTyavjQm — Chisme Jot (@ChismeJot) February 16, 2024

Ahora se ha podido conocer que Tito ha grabado un tema junto a Belinda luego que colgarán en sus redes sociales un encuentro de ambos en el estudio de grabación.

“Trabajando en nueva música para el segundo sencilloooooo beli belikaaaaaa”, escribió.