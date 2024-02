¿En qué se parecen Beyoncé y Kim Kardashian? Ambas luchan por la misma enfermedad desde niñas

Aunque las famosas de la talla de Beyoncé y Kim Kardashian den la impresión de ser perfectas, al igual que muchas sufren de enfermedades e inseguridades.

Algunas de ellas comprometen su salud física, pero sobre todo el autoestima, por lo que resulta muy poderoso que hablen al respecto para empoderar a muchas que atraviesan por lo mismo.

La enfermedad con la que luchan Beyoncé y Kim Kardashian

“Tengo muchos recuerdos hermosos pegados a mi cabello. La relación que tenemos con nuestro cabello es un viaje profundamente personal”, comenzó relatando la intérprete de Crazy in Love en una reciente publicación en Instagram.

“Desde pasar mi infancia en el salón de mi madre hasta que mi padre me aplicaba aceite en el cuero cabelludo para tratar mi psoriasis, estos momentos han sido sagrados para mí”, continuó Beyoncé, revelando que tiene la misma enfermedad que Kim Kardashian, a la par que presentó su nueva línea de cuidado capilar.

La socialité sí ha sido muy abierta sobre ello en el pasado, incluso mostrando fotografías del avance de esta enfermedad autoinmune de la piel en sus piernas. Los expertos aseveran que la psoriasis hace que el cuerpo produzca en exceso nuevas células de la piel, lo que produce manchas escamosas y picazón en distintas áreas del cuerpo.

Kim Kardashian ha mostrado el avance de su psoriasis (Instagram: @kimkardashian)

No tiene cura y puede ser incómoda y dolorosa. Esta afección suele presentarse en ciclos, con brotes que duran algunas semanas o meses y luego disminuyen, de acuerdo con el portal especializado, Mayo Clinic.

“No les voy a mentir, esto es muy doloroso. No estoy segura de cuáles han sido los detonantes. No he cambiado de dieta y he probado de todo. La psoriasis apesta”, escribió hace semanas atrás Kardashian, mostrando el lado más duro de la enfermedad.

“Se cree que la psoriasis es un problema del sistema inmunológico. Algunos desencadenantes son las infecciones, el estrés y los resfríos”, agrega la misma fuente sobre esta problemática con la que luchan Beyoncé y Kim Kardashian desde jóvenes.