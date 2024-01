Para muchas personas las celebridades o famosas del mundo del espectáculo son perfectas: cuerpos espectaculares, rostros hermosos, cabello abundante y vida de lujos.

Pero detrás de los lujos y la vida egocéntrica que algunos pueden tener, también tienen problemas, afecciones y enfermedades que las hacen tan vulnerable como cualquier persona normal.

Es el caso de la empresaria y socialité, Kim Kardashian, quien desde hace unos años sufre psoriasis, una enfermedad crónica que produce sarpullido en la piel, y que puede afectar la cara y otras partes del cuerpo.

No sabe qué pasó para que regresara

Sí, la Kardashian más famosa lucha a diario para controlar este padecimiento y ha recurrido a un sinfín de medidas, como la de seguir una dieta rigurosa que le ayuda a controlar los síntomas y prevenir brotes desproporcionados.

Este martes, en sus stories de Instagram, la modelo mostró que nuevamente tiene psoriasis en sus piernas y que pese a tener meses que cambio sus hábitos alimenticios, está afección la vuelve a atacar con fuerza.

¿Tiene cura? Kim Kardashian muestra el avance de su psoriasis y sensibiliza sobre esta enfermedad La empresaria mostró la lesiones en sus piernas (Instagram: @kimkardashian)

“No les voy a mentir, esto es muy doloroso. No estoy segura de cuáles han sido los detonantes. No he cambiado de dieta y he probado de todo. La psoriasis apesta”, escribió.

Al respecto dejó claro que ya está en manos de expertos para identificar los factores que en esta oportunidad le afectaron para que la enfermedad esté con tanta fuerza.

¿Qué es la psoriasis?

Según el portal de Cinfasalud, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por la aparición de lesiones rojizas escamosas preferentemente en codos, rodillas y cuero cabelludo, y que tiene la posibilidad de afectar a uñas y articulaciones.

No es una enfermedad contagiosa ni hereditaria, y, aunque existe predisposición genética en las personas que la padecen, suelen estar involucrados además otros factores desencadenantes.

Precisan los expertos que la psoriasis se origina debido a una disfunción en el sistema inmune y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo.

Se manifiesta en brotes con periodos de mejoría y de remisión o empeoramiento, pero la enfermedad se desarrolla de una manera particular en cada paciente. En ocasiones, dura toda la vida.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), esta enfermedad tiene repercusiones significativas en el ámbito físico, emocional, sexual, laboral y económico del paciente, y disminuye de forma relevante su calidad de vida, con un impacto similar al de la diabetes, la artritis o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Para Kim la psoriasis “es una locura”

Aunque no conlleva un riesgo vital para Kim Kardashian ni ninguna de las personas que lo padecen, la psoriaris ataca a la empresaria con granitos y ronchas aisladas en su cara, pero en esta ocasión la inflamación se está extendiendo con rapidez a lo largo de su pierna.

“Mi psoriasis está siendo una locura, ¿verdad, chicos? No sé qué está pasando, pero ya recorre toda mi pierna, hacia arriba, hacia abajo y por el muslo. Esto es de locos, pero pienso llegar al fondo del asunto (...) Sólo quería compartir este viaje con ustedes. Tengo que averiguar qué pasa”, aseveró la empresaria.

Pese a que esta enfermedad es muy incomoda para Kim, emocionalmente sobrelleva la situación con tranquilidad y no deja de lado su buen sentido del humor, porque la última erupción le ha dejado algunas manchas en forma de corazón, perfectas a su juicio ahora que se acerca el día de San Valentín.

“¿Estoy alucinando? Lo ven, ¿verdad? Yo puedo verlo perfectamente. Pero también puedo ver que la psoriasis está por todas partes”, bromeó .

La socialité se ha puesto manos a la obra para resolver esta situación en su cuerpo para seguir adelante con todos sus negocios y la crianza de sus 4 hijos, producto de su relación con Kanye West, de quien ya está divorciada.