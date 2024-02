“Amiga ahí tampoco es”, captan a Nicki Nicole con este cantante tras infidelidad de Peso Pluma y la advierten

Ya ha pasado una semana desde que ocurrió la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole después de unos meses de relación.

Aunque la pareja se había mostrado muy feliz y hasta acudieron a los Grammy 2024 juntos, el cantante fue captado días después con una influencer y luego la cantante argentina salió a redes a confirmar la infidelidad.

La cantante se ha mostrado dolida y afectada por la infidelidad y la ruptura, pero se ha alejado de las redes y está enfocada en su carrera musical y sus compromisos.

Sin embargo, recientemente fue captada de fiesta con un famoso cantante y muchos de sus fans han comenzado a advertirle.

Captan a Nicki Nicole con famoso cantante tras infidelidad de Peso Pluma y le advierten

Nicki Nicole fue captada recientemente de fiesta con Rauw Alejandro en una discoteca de Miami, días después de la infidelidad de Peso Pluma y ha generado polémica.

El programa En Casa con Telemundo reveló imágenes que muestran a los cantantes juntos de fiesta, pues luego de coincidir en el Festival Vibra Urbana en Miami, se fueron juntos a celebrar en una discoteca.

Muchos sospechan que la cantante argentina estaría tratando de superar a Peso Pluma con el puertorriqueño , pero le advierten que él tampoco le conviene, pues recordemos que se dijo que él le fue infiel a Rosalía, aunque él lo negó.

“Amiga no ahí tampoco es, sal de ahí Nicki por favor”, “sale de Guatemala a guate peor”, “no puede ser, con quien te viniste a juntar”, “no por favor ese tampoco te conviene, es peor que Peso Pluma”, “por favor Nicki no sabes que este también le fue infiel a Rosalía”, “pero Nicki ahí no es, ese no te conviene”, y “se vino a meter con uno peor”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, Nicki y Rauw se conocen desde hace tiempo, de hecho, tienen una canción juntos, el tema Sabe, que sacaron en el 2021 y han cantado juntos en algunos eventos, por lo que solo podrían ser amigos.