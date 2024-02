Con uno destruida y con el otro feliz: las diferentes reacciones de Nicki al terminar con P. Pluma y con Trueno

La ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma después de la infidelidad del cantante sigue dando mucho de qué hablar y generando debates y reacciones.

A unos días que se viralizara el video en el que el cantante estaba con otra mujer en Las Vegas, y Nicki reaccionara sorprendida y dolida, han salido algunos videos que dejan en evidencia a los cantantes.

Así fueron las diferentes reacciones de Nicki Nicole tras romper con Trueno y con Peso Pluma

Un usuario de TikTok compartió un video que evidencia las diferentes reacciones de la cantante tras romper con Peso Pluma y cuando terminó con Trueno.

En el video se puede ver lo afectada que estaba Nicki en un concierto, en marzo del año pasado tras terminar con el cantante Trueno.

La cantante comenzó a llorar en plena canción y se puso de espaldas al público para que no la vieran, pero intentó seguir con el show, aunque se notaba que tenía el corazón roto.

Sin embargo, esa no fue la misma reacción ni la misma actitud de la cantante estos días tras terminar con Peso Pluma, luego que él le fuera infiel.

La cantante argentina fue captada en uno de sus conciertos estos días, y se ve lo feliz y tranquila que está, ofreciendo un concierto espectacular, con la mejor de las actitudes, como si nada hubiera pasado, lo que ha sorprendido a muchos.

“Con Peso Pluma no fue ni un mes, con Trueno fueron años”, “se sabe que no estaba enamorada de Peso Pluma, por eso ni le dolió”, “es que con Trueno hasta estaba comprometida no hay punto de comparación”, “es súper evidente que eso era falso”, “ella de lo más feliz, y eso que PP le fue infiel”, y “cuando no estás enamorada es como si nada pasara jaja”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta los momentos ni Nicki Nicole ni Peso Pluma han aparecido en sus redes para hablar sobre el tema, ni para otro tema en general, ambos han estado ausentes y sus fans esperan que vuelvan a las redes para saber cómo se encuentran.