¡No solo la ‘tomó’ de la mano! Foto de Peso Pluma ‘besando’ a una mujer se viraliza en redes

Un nuevo video expondría la supuesta infidelidad de Peso Pluma, pues aparentemente no solo habría tomado de la mano a la mujer con la que fue visto, sino que una foto cambiaría el rumbo de la controversia entre el cantante y su exnovia.

Tras darse a conocer toda esta polémica en torno a la pareja, fue Nicki Nicole la primera en pronunciarse al respecto confirmando que su relación había terminado:

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

También te podría interesar: Ex de Nicki Nicole ‘atacó’ públicamente a Peso Pluma por infiel

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma (Captura de Pantalla)

Una foto ‘probaría’ que Peso Pluma habría sido infiel

Tras darse a conocer el video de ‘La Doble P’ caminando junto a Sonia Sahar; y, tras publicar unas fotos donde se les puede ver platicando plácidamente en ese Hotel de Las Vegas, usuarios comenzaron a investigar y dieron con una nueva foto que podría probar la supuesta infidelidad a Nicki Nicole.

En la imagen se puede apreciar al cantante de corridos tumbados con la misma mujer en lo que parece ser un antro del mismo lugar, aunque la imagen no es completamente clara, algunos aseguran que estaría besándola, mientras que otros, mencionan que la imagen no es lo suficientemente clara para percibir si esto en realidad está sucediendo. La última palabra la tienes tú.

También te podría interesar: Esta es la única foto de Instagram que Nicki Nicole no pudo eliminar de Peso Pluma

Se viraliza foto que probaría la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole TikTok: @keyyylo (TikTok: @keyyylo)

¿Qué pasó entre Peso Pluma y Nicki Nicole?

La relación de Peso Pluma y Nicki Nicole parecía ir viento en popa a principios de este mes, cuando ambos derrocharon amor en la gala de los Premios Grammy, donde el cantante de corridos tumbados se habría mostrado caballeroso y enamorado de la argentina.

Pero la celebración del Super Bowl LVIII lo cambió todo, cuando ‘La Doble P’ fue captado en una comprometedora situación por la que muchos especularon que le estaba siendo infiel a Nicki Nicole; esto luego de que un video lo mostrara tomado de la mano de una misteriosa mujer, quien resultó ser la influencer de Los Ángeles, Sonia Sahar.

La mujer utilizaba un entallado vestido con formas que resaltaban sus curvas. Esto sucedía casi al mismo tiempo que se especuló la supuesta infidelidad de la novia de Peso Pluma con su mánager, luego de que un video mostrara que estaba tomada de la mano con él; lo que para muchos supuso una falta al cantante.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Esta sería una nueva polémica a la que en un corto lapso de tiempo, Hassan Emilio Kabande, estaría envuelto luego de que mostrara actitudes que muchos calificaron de groseras durante sus conciertos lanzando monitores hacia las personas, agua e incluso teniendo acciones de las que se le acusó de usar estupefacientes.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de infidelidad hacia quien fuera su novia.