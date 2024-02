¿Se lleva mejor con ella que con Gabriel?, Geraldine Bazán presentó al novio de su hija y es todo un galán

Geraldine Bazán no solo es mamá joven, también ya se convirtió en suegra, pues su hija mayor, Elisa, tiene novio.

La joven cumplió 15 años hace unos días y la actriz se lo festejó con un almuerzo en familia, donde asistió su otra hija, Miranda, y el novio de la joven.

Es la primera vez que se revela la identidad del adolescente y fue la misma actriz quien lo dejó ver a través de sus redes, demostrando lo bien que se llevan.

Te recomendamos: El lujoso regalo de 15 años que Geraldine Bazán le dio a su hija mayor: no fue una fiesta

Él es el guapo novio de la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto

Geraldine Bazán compartió fotos y videos de la comida de celebración de su hija Elisa a través de sus historias de Instagram y en su muro, dejando ver lo bien que la pasaron.

Y en ambas partes dejó ver al novio de su hija Elisa, quien estaba sentado al lado de ella, y aunque no dijo su nombre, se robó los halagos en redes pues es todo un galán.

Geraldine Bazán Él es el guapo novio de la hija de la actriz (@geraldinebazan/Instagram)

Incluso, a través de sus historias la actriz compartió fotos en las que se ve a su hija abrazada con su novio y sonriendo y ella escribió “aww cutíes”, dejando ver que le agrada, lo bien que se llevan y que apoya a su hija en su primer noviazgo.

“Es bien guapo el joven”, “pura familia de bellezas, hasta el novio es guapísimo”, “ese chico es todo un galán, me encanta para ella”, “par de lindos, se ven enamorados”, “me encanta ese chico para ella, se ve que es bien respetuoso”, y “se nota que se lleva bien con Geraldine, que lindo es”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Geraldine Bazán La actriz presumió al guapo novio de su hija (@geraldinebazan/Instagram)

Muchos además sospecharon que el joven se lleva mejor con Geraldine que con Gabriel Soto, pues la actriz lo invitó a la celebración de cumpleaños de Elisa, a diferencia de Gabriel que no lo hizo.

Hace unos días la actriz se mostró feliz por la relación de su hija y contó desde cuándo supo de ella.

Te recomendamos: ¿Se enojó? Esta fue la reacción de Gabriel Soto al lujoso regalo que Geraldine Bazán dio a su hija

“Es parte de la vida, yo recuerdo cuando tuve mi primer novio, esa ilusión y me encanta que Elissa lo comparta conmigo, no es nada más que me dijo ‘ya tengo novio’. No, fue desde un inicio, cuando el niño le gustaba, la conquistaba, la llamaba”.