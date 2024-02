Geraldine Bazán se muestra al natural y nos inspira a despojarnos del maquillaje

A sus 41 años, es innegable que Geraldine Bazán es una de las famosas más guapas de la industria, con y sin maquillaje, como mostró en su foto más natural.

La artista mexicana revolucionó Instagram al aparecer sin maquillar en su reciente publicación, desencadenando una lluvia de elogios por su aspecto, pero también bonitas palabras por su poderoso ejemplo.

Así lució Geraldine Bazán sin maquillaje

En un mundo que cada vez se acostumbra más a los filtros, ediciones fotográficas, al maquillaje y cirugías estéticas, los 5.6 millones de seguidores de Geraldine Bazán valoraron su posado lo más natural posible.

Acostada disfrutando del paisaje en Nueva Vallarta, la protagonista de Por amar sin ley se tomó varias selfies que publicó en su perfil y ya suman 16 mil ‘me gusta’ y más de 400 comentarios.

Geraldine Bazán La actriz se mostró al natural y le llovieron elogios (@geraldinebazan/Instagram)

“Aún entre sombras tu luz siempre brillas”, escribió Bazán para acompañar las imágenes. “Hermosa”, “No sé cómo Gabriel Soto dejó ir a esa niña tan linda”, “Tu mirada es de otro planeta”, “Guapa al natural”, “Esa piel está espectacular”, “Por mas que pase el tiempo, siempre luce igual de hermosa”; fueron parte de los mensajes de los internautas.

Asimismo, la actriz y empresaria nos ha dejado otras grandes lecciones de amor propio en el pasado, pues se ha sincerado sobre sus operaciones y nos recuerda que hacernos ciertos retoques para sentirnos mejor con nosotras mismas también es válido.

Geraldine Bazán posa con su hija Instagram

“Sí, las bubies, pero normal… Yo me operé antes de ser mamá, amamanté a mis dos hijas y están mejor que nunca, o sea no me las he vuelto a tocar, y no creo que me las vuelva a tocar, la verdad. Ahorita están en el lugar perfecto, del tamaño perfecto y estoy muy contenta”, reveló años atrás sobre sus implantes, con la seguridad en sí misma que nos acostumbra.