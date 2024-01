Geraldine Bazán se convierte en suegra: cómo reaccionar al primer amor de tu hijo adolescente

A pocos días de cumplir 15 años, la hija mayor de los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto sorprendió al revelar que ya entró en el juego del amor y tiene su primera pareja, convirtiendo así a los artistas en suegros. Elissa Marie está feliz porque su corazón late con más fuerza.

Al programa Ventaneando la joven confesó: “Pues sí, ya tengo novio, y nada, pues estoy muy feliz, muy contenta y bueno, es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar por ahorita”. El actor la había adelantado a finales del año pasado “que olía a suegro”, puesto que su primogénita estaba conociendo chicos.

Es una nueva etapa en la que los tres se adentrarán a descubrir. En junio del año pasado, Geraldine le confesó a su hija que no sabe ser mamás de una jovencita: “Yo le digo a Elissa: ‘Mi amor, no sé ser madre de una adolescente. Tú estás aprendiendo a vivir y yo a ser una mamá de adolescente. Pero allí vamos agarradas de la mano y me voy a equivocar, pero estamos aprendiendo a comunicarnos”.

Además, detalló que cree que con comunicación y confianza, así como con amor y el ejemplo se puede lograr una excelente relación con la casi quinceañera.

¿Cómo abordar el primer amor de los hijos adolescentes?

La psicóloga española Olaia Fernández Fernández, en un artículo del portal Marca, explicó que la adolescencia es una etapa bastante compleja, ya que el niño dejará poco a poco su infancia para adentrarse al mundo de los cambios físicos, emocionales, sociales, intelectuales y sexuales.

Es por esto que las interacciones sociales son prioridad para los chicos, que buscan reconocimiento y comprensión de personas iguales a ellos, pues piensan que solo ellos podrán comprenderlos. Y es precisamente aquí cuando empiezan los romances, que tienen mucha importancia para ellos. La especialista afirma que cada vez se comienza más temprano en el amor, por lo que resulta vital como padres tener herramientas para acompañarlos en este proceso. Es por esto que aconseja:

1. Comunicación efectiva

Se deben propiciar espacios tranquilos donde se puedan conversar detenidamente y de forma fluida con el hijo adolescente. De modo que como padres se pueda escuchar activamente lo que desee expresar, siendo siempre asertivos. Acota que no se debe interrumpir, ni mucho menos juzgar.

2. Conocer a la pareja

Aunque en el fondo realmente no se quiera conocer con quién está saliendo, sí es importante no dejarse llevar por los celos o el temor, y tratar de conocer realmente quién es esa persona, su entorno, comportamiento, pero sin caer en la obsesión. Esto les dará mucha comodidad a los jovencitos.

3. Hablar de sexo

Llegó el momento que todo padre ciertamente teme. No es lo mismo conversarle sobre sexo a los 5 años que a los 15 años. Tarde o más temprano ellos comenzarán a experimentar sus primeras relaciones sexuales, y por esto hay que informarles sobre la gran responsabilidad que eso tiene, cómo cuidarse de enfermedades y embarazos no deseados.