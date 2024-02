El lujoso regalo de 15 años que Geraldine Bazán le dio a su hija mayor: no fue una fiesta

¡El tiempo pasa volando! La hija mayor de Geraldine Bazán ya llegó a sus 15 años y para celebrarlo rompió las tradiciones con su lujosa petición de regalo.

Porque sí, como toda una adolescente moderna no quiso tener la clásica fiesta de quinceañera sino que quiso festejarlo de una manera más íntima con su círculo cercano.

¿Cuál fue el regalo de 15 años de la hija de Geraldine Bazán?

La propia protagonista de Por amar sin ley confirmó que sus días de descanso en Nuevo Vallarta tienen una razón de ser: la hija de Geraldine Bazán pidió de cumpleaños un viaje a ese selecto lugar con sus mejores amigas.

“Desde que decidió que no quería fiesta de 15, Elissa me pidió como parte de sus festejos invitar a 2 de sus mejores amigas a Vidanta y así fue…Gozaron al máximo”, reseñó en su cuenta de Instagram, dejando varias postales de los momentos que compartieron juntas.

“Como vieron traigo adolescentes por doquier, pues bueno, me tocó y me encanta, la verdad es que seguro ella no me va a hacer caso en todo el viaje. Obviamente de eso se trata, que ella disfrute con sus amigas que es lo que quiso…”, reseñó en una entrevista con Despierta América.

Pero ahí no acabaron los detalles y es que “la habitación de su hija fue decorada con un par de globos metálicos para formar el número 15, la jovencita también recibió algunos detalles como ramos de flores y chocolates”, explicó Hola.

Sin duda quedará marcado para siempre en su memoria esta oportunidad tan especial de compartir su cumpleaños con sus mejores amigas, su hermana y mamá en un destino paradisíaco y disfrutando de lujos. Lo que sí llamó la atención es que no la acompañó su novio, de identidad desconocida, y que confirmó semanas atrás como su primer amor adolescente.