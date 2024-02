“Que grosero”, el gesto de Tom Holland con Zendaya en premiere de Dune 2 que dicen que fue una “red flag”

Zendaya se encuentra promocionando su más reciente película Dune 2, donde actúa junto a Timothée Chalamet, Austin Butler, y Florence Pugh.

La noche de este jueves la actriz deslumbró en la alfombra roja de la premiere de la película en Londres con un traje de robot que sorprendió a todos.

Pero, además, también lució como toda una miss llevando un vestido largo y ajustado en tono negro, con tiras finas, y ligero escote, y su cabello lo llevó el cabello recogido.

Sin duda fue su noche, y contó con el apoyo y la presencia de su novio, el también actor Tom Holland, pero los fans de ella se enojaron con él.

El gesto de Tom Holland con Zendaya en premiere de Dune 2 que molestó a todos

Zendaya brilló durante la noche con sus looks y su carisma que encanta a sus fans, pero un gesto de su novio Tom Holland enfureció a todos.

Y es que en un video que se viralizó en redes se ve que el protagonista de Spiderman la lleva de la mano mientras abandonan el lugar de la premiere y suben a una camioneta negra.

Aunque la actriz quiso hacer una pausa y detenerse a atender a los fans que se encontraban en el lugar, e incluso miró hacia atrás para ser cortés con sus fans, pero Tom Holland no la dejó detenerse y parece que más bien la haló para que se montara rápido en la camioneta mientras lucía muy serio.

“Que grosero Tom, no solo con los fans si no con ella misma”, “prácticamente la llevaba arrastrada a la pobre, que feo”, “él está actuando muy mal, era el momento de ella y no se lo dejó tener ni disfrutar”, “dirán que es muy protector, pero esto fue una red flag”, “no me gustó esa actitud de él con ella, fue muy grosero”, y “la llevaba corriendo a la pobre”, fueron algunas de las críticas en redes.

Es la primera vez que ven en el actor este tipo de actitudes con Zendaya, pues generalmente siempre se muestra sonriente y feliz, por lo que ha extrañado a los fans de ambos este comportamiento.