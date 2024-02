¿Hubo pleito? Revelan detalles del encuentro entre Stephanie Salas y Luis Miguel en la boda de su hija

En octubre pasado, se llevó a cabo una de las bodas más lujosas del 2023, cuando Michelle Salas llegó al altar con Danilo Díaz Granados, un millonario empresario de origen venezolano que se convertiría en el yerno de Luis Miguel.

Desde entonces, la presencia de ‘El Sol’ se volvió misterio y motivo de intriga, y es que, Vogue, el medio quien tendría la exclusiva de la gran boda celebrada en la Toscana, no compartió ni una sola imagen del famoso cantante, lo que desató sospechas sobre si verdaderamente había asistido al gran día de su hija.

Videos que empezaron a filtrarse del evento, mostraron que, en efecto, Luis Miguel y su novia, Paloma Cuevas, habían viajado a Italia para presenciar el enlace matrimonial de Michelle Salas y Danilo Díaz, pero no se supo más sobre el encuentro que tuvo con su hija y con su ex, Stephanie Salas aunque llegó a especularse que fue él quien la llevó al altar.

No fue hasta que, finalmente, Humberto Zurita reveló más detalles de lo que se vivió durante la boda de Michelle Salas y cómo fue su encuentro con ‘El Sol’.

Humberto Zurita reveló los detalles de su encuentro con Luis Miguel

Fue Humberto Zurita el encargado de dar a conocer los detalles de su encuentro con Luis Miguel durante la boda de Michelle Salas, acabando de una vez por todas con todo el misterio que rodeaba al cantante y su asistencia a la boda de su hija.

Durante una entrevista en ‘Todo para la Mujer’ el actor contó cómo fue su encuentro con Luis Miguel, “Me fue muy bien (con Luis Miguel)”, “Compartimos a la hora de la misa, estuvimos sentados en el mismo lugar. También en la recepción, en la misma mesa, estuvimos. Ahí estuvimos platicando”.

Boda de Michelle Salas

Le aplicaron a Humberto Zurita la de colocarlo en la orilla de la foto, por si después tienen que recortarlo. pic.twitter.com/6VTT4LpHK5 — Orlando Bluum (@orlando__coz) October 17, 2023

El actor aseguró que Luis Miguel se quedó en la fiesta hasta altas horas de la madrugada y que incluso les dio el amanecer en el paraíso en el que se encontraban.

¿Cómo fue el encuentro de Stephanie Salas y Luis Miguel en la boda de Michelle Salas?

Posteriormente, en una entrevista con ‘La Mesa Caliente’ Humberto Zurita contó como fue el encuentro entre Luis Miguel y Stephanie Salas:

“Le dijo, ‘has hecho un buen trabajo’. Que bonito que te encuentres con una persona que tuviste un hijo”.

También aprovechó el espacio para aclarar si tiene algún conflicto con Luis Miguel, asegurando que no tiene nada contra el cantante, poniendo fin de una vez por todas a los rumores sobre sus supuestos roces y hasta celos.

“A mí no me conflictúa ni Luis Miguel, ni John Travolta, ni nadie, no quiero demeritar nada, para mí Luis Miguel es igual que esta persona que está a mi lado”.