¿Cambió gracias a ella? Luis Miguel dedicó romántico gesto a Paloma Cuevas: “¡Y la Chule no soporta!”

Luis Miguel cerró su exitosa gira de la mano del lujoso resort Mayakoba ubicado en la Riviera Maya, donde alrededor de siete mil asistentes tuvieron la oportunidad de recibir el Año Nuevo junto a ‘El Sol’, quien ofreció un concierto único para los huéspedes de ese hotel.

¿Michelle Salas y Luis Miguel juntos gracias a Paloma Cuevas?

Como era de esperarse, entre los asistentes se encontró su hija Michelle Salas, quien, lució un impactante vestido amarillo con tintes mermaidcore, la tendencia que reinó el año 2023, mostrando parte del camerino de su padre, y es que bajo la lupa de los fanáticos, se notaron algunas toallas con las iniciales ‘LM’ además del micrófono de arte wixárika hecho por ‘Cukate’.

Ante la serie de fotos, que revelan que la joven pasó Año Nuevo con el cantante, muchos usuarios no dudaron en pedirle una vez más que por favor compartiera una fotografía junto a su padre e incluso aludieron que la hija de Stephanie Salas no confirmaba por completo, pero dejaba algunos guiños de su convivencia con su padre: “Ella no dice nada. Pero deja señales!!”.

Michelle Salas Instagram: @michellesalasb (Instagram: @michellesalasb)

Por otro lado, no dejaron de criticar el hecho de que, la hija de Luis Miguel no deja de luchar por su privacidad, evadiendo dicha fotografía que fans han estado esperando con ansias: “¿Y para cuándo una foto con tu famosisímo padre, la leyenda Luis Miguel? ¿Te imaginas una foto con tu icónico papá? La cantidad de likes que tendría esa foto”.

Sumado a esto, algunos destacaron el valor que Paloma Cuevas ha tenido en la vida de ‘El Sol’ siendo ella la razón de la conexión entre padre e hija.

Luis Miguel dedica canción a Paloma Cuevas en su concierto de Año Nuevo

Cerrando con broche de oro en uno de los paraísos mexicanos más bellos, Luis Miguel concluyó la primera parte de su gira muy bien acompañado, pues no solo fue Michelle Salas quien acompañó al cantante a su último concierto de 2023, también su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas a quien sorprendió con un romántico gesto.

Durante su presentación, el cantante no solo interpretó sus icónicos temas musicales, también sumó a su setlist la canción ‘Cucurrucucú Paloma’, misma que se presume tendría una dedicatoria especial a la nacida en Córdoba.

Con un estilo descrito como ‘a lo Elvis Presley’ Luis Miguel le dio un giro distinto al icónico tema escrito por Tomás Méndez y que más tarde le daría su sello distintivo Pedro Infante.

Se dice que esta parte del show, fue, sin duda, una declaración de amor por parte del cantante a su actual novia, esto se supo desde su presentación en Buenos Aires a principios de agosto.

Sin embargo, hubo quienes destacaron su polémica relación con Aracely Arámbula, que ha acaparado titulares debido a la pensión de sus hijos Miguel y Daniel, comentando: “Y ‘La Chule’ no soporta ahora de que lo va a acusar”, “No soporta porque no es feliz; y a veces los que no son felices, no pueden ver felices a sus ex”.