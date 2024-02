Camila Parker no es la abuela querida y este fue el límite que le puso el príncipe William

El príncipe William y Harry tuvieron que lidiar con la muerte de su madre Lady Di cuando apenas eran unos adolescentes, y tiempo después el recibir e su hogar a Camila Parker, la mujer con la que su padre, el Rey Carlos III, le fue infiel a su madre y quien años después se convirtió en su esposa y reina consorte.

Ha sido el príncipe Harry quien contó en su libro de memorias ‘Spare’ que tanto él como su hermano no estaban de acuerdo con que su padre se casara nuevamente, pero pese a ello, el monarca cumplió su deseo de llegar al altar con la mujer que ama.

Aunque William ha mantenido respeto y clase con Parker, al parecer su relación no es cómo han aparentado en los distintos eventos reales.

El príncipe William y el límite que le puso a Camila Parker

Aunque sobre la postura del príncipe William no se tiene detalles por lo reservado que suele ser con su vida privada, al parecer su negativa hacia Camila fue igual que la de su hermano menor, lo que desató una pelea de ambos contra su padre.

Según resaltó Harry, el príncipe Guillermo fue el más reticente a aceptar a Camilla cuando, en 1999, debido a que “le atormentaba” la existencia de amantes en la vida marital de sus padres.

“Entonces no éramos totalmente conscientes de lo que pasaba en su matrimonio, pero la intuición funcionaba. Sabíamos que había otra mujer porque sufríamos los daños colaterales de su presencia en nuestra vida privada. Guillermo tenía sospechas acerca de la identidad de la otra mujer, un asunto que le atormentaba y le confundía. Cuando esas sospechas se confirmaron, se sintió tremendamente culpable por no haber hecho nada, por no haber dicho nada, mucho antes”, confesó.

Si bien el futuro heredero terminó aceptando a la actual reina consorte y se han mostrado sonrientes públicamente, lo cierto es que ha sido muy tajante con su postura dentro de su hogar, por lo que no ha permitido que sus hijos: el príncipe George, Charlotte y Louis, la aprecien como una abuela, por respeto a su madre.

El ex duque de Sussex mencionó como Guillermo dejó bien claro a la reina consorte que la trataría como la pareja de su padre, pero no sería la abuela de sus tres hijos.