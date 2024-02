Leticia Calderón a sus 55 años revela que tiene novio pero deja claras sus prioridades

Desde que protagonizó la telenovela Esmeralda, Leticia Calderón ha tenido un lugar privilegiado en la cima como una de las favoritas de la pantalla mexicana. Con sus ojos verdes y gran carisma enamoró al público que hasta ahora la ha seguido en su día a día y en cada proyecto nuevo que realiza.

La actriz recientmente terminó su participación en la telenovela El amor invencible al lado de Angelique Boyer y triunfó con la serie Madre de alquiler, la cual desde su estreno ha estado en los primeros lugares en la plataforma de Netflix.

Con ello, deja más que claro que no importa qué papel interprete o en qué género se desenvuelva, siempre impactará con su talento y belleza pero la gran pregunta que muchos se hacen es si en medio de su apretada agenda se daría espacio para el amor.

Leticia Calderón rompe con la tradición. (Foto: Netflix.)

El corazón de Leticia Calderón tiene dueño(s)

Recientemente la actriz sorprendió al revelar que empezó el 2024 con mucho amor y que actualmente “está saliendo con alguien” sin embargo, el romance no es completamente su prioridad.

“Estoy enamorada, estoy contenta, sin formalizar al cien por ciento las cosas, creo que hay que disfrutar el día a día, evidentemente, estoy dedicándome mucho a mis hijos, también, evidentemente estoy enamorada de ellos, babeo por ellos, entonces ahorita mi prioridad son mis hijos. Salgo con alguien, pero ahorita no es nada formal”, contó al programa Sale el Sol.

Es un hecho que la protagonista de telenovelas ha sabido triunfar combinado la maternidad con sus trabajos y que si bien no está cerrada al amor, no depende de una pareja, lo que la convierte en inspiración para las mujeres.

Lety Calderón Lety Calderón siempre ha dicho que su prioridad son sus hijos

Leticia también reveló que ya es “suegra” pues su hijo menor ya tiene novia. “Si me ha dicho que sale con una amiga que le encanta, que le cae muy bien, que la pasa muy bien, yo lo veo contento, lo veo feliz y respetando sus tiempos, hasta que él me la quiera respetar y llevarla a casa y demás, lo voy a esperar. Tenemos una gran comunicación y sí me lo ha dicho ‘mamá, dame chance’, porque no sé por qué razón está un poco rejego a entregarse igual que yo al cien por ciento”, aseveró.

Ahora que su ex marido Juan Collado quedó absuelto, Leticia Calderón habló de la relación que este tiene con sus hijos y que espera que sea una nueva oportunidad para estar con ellos.

“A mí me encanta porque de eso se trata la vida, de que mis hijos sepan y estén con su papá, porque tienen un papá, existe un papá de ellos y me encanta que tengan este acercamiento, sobre todo ya más en esta época, a lo mejor a mí no me ha presentado o no me ha hablado mucho de la novia, por ejemplo. [Con él] no sé, pero ojalá que sí, porque también para eso están los papás, para aconsejarte, guiarte y escucharte, yo estoy muy feliz de que ya se puedan ver más seguido”.