Hijo de Lety Calderón sorprende en ‘El amor invencible’ pero ya había actuado: ¿en dónde ha salido?

La telenovela ‘El amor invencible’ llega a su fin pero antes de dejar el horario estelar en Las Estrellas, el productor Juan Osorio dio una gran sorpresa a los fans pues Luciano, el hijo de Lety Calderón, tuvo una participación muy especial.

En la ficción, la actriz interpreta a Josefa, matriarca de los Torrenegro y aunque la protagonista es Angelique Boyer como Leona, también se ha ganado el cariño del público. Su trayectoria en las telenovelas la ha hecho una de las mujeres más respetables de la industria pero también ha conectado con el público a través de la labor titánica que ha hecho como madre.

Es por ello que el ver a su hijo Luciano en ‘El amor invencible’ ha sido una grata sorpresa para todos. La actriz ha enfrentado el diagnóstico de Síndrome de Down de su hijo Luciano como una guerrera y hoy, su esfuerzo ha dado frutos.

Leticia Calderón La actriz siempre ha impulsado a su hijo (Instagram)

¿Qué hizo Luciano, el hijo de Lety Calderón en ‘El amor invencible’?

Aunque hace unas semanas se anunció su participación, el episodio finalmente fue transmitido y podemos ver a Luciano caracterizado de policía que junto a su escuadrón apunta con su arma al personaje de Angelique, a quien consideran sospechosa de un ataque que sucedió en ese momento.

Se trató de una de las escenas más tensas en la recta final el personaje de Boyer se ve amenazado por la villana, interpretada por Marlene Favela, además del escuadró de policías. Lejos de tratarse de una aparición “de relleno”, Luciano tenía una gran responsabilidad con la escena, mostrándose completamente metido en su actuación.

Lety Calderón Así fue el debut de Luciano en una telenovela (Instagram)

Aunque Leticia Calderón no tuvo escenas aquel día, no dudó en estar presente para ver a su hijo en acción ¡pero ni sus piropos y porras lo distrajeron!

Internautas celebran la participación de Luciano

Mientras Angelique Boyer y Marlene Favela sucumbieron ante el encanto de Luciano y posaron junto a él, los internautas no dejaron de aplaudir su participación y de halagar a Leticia Calderón.

Marlene Favela Hasta la villana de 'El amor invencible' se emocionó con Luciano (Instagram)

“Oraleee vi a Luciano de policía no te muévasaas!!. No perdí ni un solo capítulo y mañana el gran final felicidades a Luciano como su nombre, se lució”; “Lucianoooooo eres el mejor policía de todos”; “Felicidades Lety! Sin duda hiciste un excelente trabajo!!! La razón por la que veía la telenovela todas las noches! Igual felicidades para el bello de Luciano que lo hizo excelente!”; “Felicidades Lety. Has desempeñado un papel de madre sin igual. Muy bonita la participación de Luciano”; “Años de no ver una novela de televisa, pero por Luciano hoy no me pierdo el capítulo”, se lee.

Angelique Boyer La protagonista de 'El amor invencible' compartió fotografías al lado de Luciano (Instagram)

En redes sociales, los fans reaccionaron a este gran suceso, aplaudiendo el gran trabajo que ha hecho la actriz con su hijo así como la entrega y disciplina de este. Por supuesto también aplaudieron el hecho de que cada vez se abran más puertas para que todas las personas tengan esa oportunidad de demostrar su talento.

Lety Calderón Luciano, el hijo de Leticia Calderón, cautivó con su actuación (Instagram)

Si bien ésta es la primera vez que muchos ven a Luciano actuar, él ya había salido en una telenovela antes de ‘El amor invencible’. Se trata de ‘El nombre del amor’, telenovela de 2009 en la que Leticia Calderón intepretó a Carlota, la villana de la historia.

Luciano Fans recordaron al hijo de Lety Calderón en otros proyectos (Instagram)

En aquel entonces Luciano tenía apenas 5 años y sólo hizo una pequeña aparición pero siempre estuvo cerca de la producción, acompañando a su madre tras bambalinas.

“Yo siempre digo lo que quieran ser pero que se preparen lo mejor posible. Que terminen sus estudios porque es una base importante y luego lo que ellos elijan ser yo siempre los voy a apoyar”, dijo la actriz hace unos años ante los medios, respondiendo a los cuestionamientos sobre qué pensaría si sus hijos se dedicaran a la actuación.