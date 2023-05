Angelique Boyer no contiene la emoción y revela escenas inéditas del final de ‘El amor invencible’

Angelique Boyer ha estado muy emocional en sus redes sociales y es que pronto se despedirá para siempre de ‘Leona’, su personaje en la telenovela ‘El amor invencible’. A lo largo de los años, la actriz se ha ganado el cariño del público con su carisma y belleza, así como por la versatilidad que ha demostrado con sus protagónicos desde Teresa, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana hasta Imperio de mentiras (adaptación de la serie turca Kara Para Aşk) y Vencer el pasado, al lado de Érika Buenfil.

Para Boyer, ‘El amor invencible’ ha sido uno de los retos más grandes que ha enfrentado pues ‘Leona’ ha sido una mujer aguerrida que enfrenta un enorme dolor.

La actriz ha compartido momentos inéditos

A través de redes sociales, el elenco de la telenovela se ha dedicado a compartir con el público momentos detrás de escenas pero en los últimos días, la nostalgia los ha invadido pues están grabando las escenas finales.

Fue así como Angelique aprovechó para compartir cómo se prepara para despedir a ‘Leona’ así como algunos videos en los que aparece en las locaciones más emblemáticas para la historia como la vecindad donde vive ‘David’ (interpretado por Danilo Carrera) y la casa de ‘Consuelo’ (Arcelia Ramírez).

Angelique Boyer 'El amor invencible' está por terminar (Instagram)

Boyer también mostró cómo la preparan para salir en escena.

Angelique Boyer La actriz ya se está despidiendo de su personaje (Instagram)

Y cómo se divierte con sus compañeros mientras descansan entre toma y toma en los “últimos días” juntos.

Angelique Boyer En su cuenta de Instagram, Angelique ha compartido momentos con sus compañeros (Instagram)

Por su parte, Daniel Elbittar compartió un video en el que aparece lastimado y ‘Leona’ con equipo de seguridad, lo que despertó teorías sobre el futuro que les espera.

Mientras algunos se han declarado team Galeona (Gael y Leona), otros alegan querer que la protagonista se quede con David

Angelique Boyer La actriz ha creado una gran mancuerna con Daniel Elbittar (TikTok)

En otras historias, la actriz aparece visiblemente agotada y es que aunque ha disfrutado el proceso, ha admitido que ya necesita descansar.

Angelique Boyer 'El amor invencible' ha sido uno de los retos más grandes para Angelique (Instagram)

‘Leona’ transformó a Angelique Boyer

“Leona me tiene muy movida, un personaje que me ha dado muchas aventuras. Largas jornadas con compañeros increíbles a mi alrededor, profesionales que nos hacen sentir héroes y el TEAM que hacen mis días más divertidos! Empieza la cuenta regresiva del final”, compartió Angelique hace unos días en una publicación de Instagram.

Angelique Boyer 'El amor invencible' fue uno de los retos más grandes para la actriz (Instagram)

Para la actriz, el personaje de ‘Leona’ ha tenido un gran significado en su carrera. “No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima”, destacó Boyer en la presentación oficial, según People.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar”, reconoció la actriz. “Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”.

Producida por Juan Osorio, la telenovela es una versión de Mar Salgado, historia portuguesa de 2014 creada por Inês Gomes. La versión mexicana es protagonizada por Boyer, quien comparte créditos con Danilo Carrera, Daniel Elbittar, Lety Calderón, Marlene Favela, Guillermo García Cantú, Arcelia Ramírez, Víctor González y Gaby Platas.

La telenovela cuenta una historia llena de amor, pasión y venganza que ya ha mantenido a la audiencia pegada a la pantalla. Aunque ya se han grabado las escenas finales, la transmisión continuará hasta junio.