“Usó a Cazzu de desahogo”: la ‘indirecta’ de Nodal a Belinda por la que lo acusan de no olvidarla

Christian Nodal y Belinda no dejan de estar en el ojo del huracán, y es que, a casi dos años de su polémica ruptura, la expareja que casi llegaba al altar, vuelve a estar a tendencia con el lanzamiento de ‘Cactus’, la tiradera de la estrella pop a quien fuera una vez su prometido.

Igual que Shakira, la famosa cantante de ‘Boba Niña Nice’ hizo catarsis de lo que vivió en su relación con el sonorense, con versos que reflejan que pudo ser más oscura de lo que parecía, haciendo que los fanáticos desataran distintas teorías en las que se habla de infidelidad, un embarazo y un aborto, que hasta ahora, nada ha sido confirmado.

Belinda 'Cactus' Captura de pantalla: Youtube Belinda 'Cactus' (video oficial) (Captura de pantalla: Youtube Belinda 'Cactus' (video oficial))

Cuando Belinda dio a conocer que había cambiado de disquera, confesó que su regreso a la música estaría acompañado de un álbum donde hablaría de sus relaciones pasadas, por lo que se espera que pueda aparecer su historia de amor no solo con Nodal, también con Criss Angel, Lupillo Rivera y hasta Giovani Dos Santos, pero el tiempo dirá qué tema está dirigido a quien.

¿Nodal vuelve a enviar una indirecta a Belinda?

Luego de que ‘Cactus’ viera la luz a finales de enero, la expectativa por conocer la reacción de Nodal no se hizo esperar, quien, tan solo unos días atrás, ya había sido señalado de no superar a su ex con el lanzamiento de su nueva canción ‘La Intención’ donde incursiona en el género de corridos tumbados junto a Peso Pluma.

Al poco tiempo de que la nueva canción de Belinda vio la luz, Nodal hizo una publicación por la que usuarios comenzaron a especular que se trataba de una indirecta a su exnovia y prometida, compartiendo un video de una de sus fanáticas entonando una parte de su tema ‘La Intención’ que mencionaba:

“Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí, hace todo pa’ que te quedes y, aun así, te hago venir, ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas”.

¿Qué le dijo Christian Nodal a Belinda?

Sin embargo, la publicación también pudo tratarse solo de una forma de promocionar su nuevo tema, pero fue un reciente post en redes lo que ha hecho arder internet, y es que hay quienes aseguran que el originario de Caborca, Sonora, le está cantando a su ex.

En el video de apenas unos segundos se ve a Nodal cantando: “Cada que te atreves lo hacemo’ más rico, besos que me das, mami, me hizo un adicto. El otro día en el antro te miré bailando, brillas más que los diamantes que me encargo [...] Y es que cada día que pasa te pones más buena, me vale v*rg* que tú seas ajena. Pa’ los problemas, soy más cabrón que el que trae ese cabrón”.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos empezaron a especular que se trataría de una dedicatoria a su ex “¿Será que se la canta a Beli?”, “Ya sabemos que beli cada día está más buena y nunca la podrás superar”, “Alias Belinda”, “Será que se la canta a Beli? ¡Su nueva relación fue un desahogo para olvidar las penas! No se puede dejar de amar tan rápido”.