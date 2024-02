“Envejeció de golpe”: fans critican rostro de Jennifer Aniston pero esto explicaría qué le pasó

Jennifer Aniston siempre ha sido una de las actrices consentidas de Hollywood gracias a su talento, carisma y transparencia al momento de expresarse. Ella también es considerada una de las mujeres más bellas y poderosas de la industria que ha luchado por mantenerse lejos del escándalo. Sin embargo, en los últimos meses ha llamado la atención por su rostro el cual, según los fans, se ve “extraño”.

La actriz ha hecho acto de presencia en diversos eventos en las últimas semanas así como en promocionales que han dejado al descubierto la supuesta transformación física de su rostro.

Una de las apariciones más recientes fue en los Critics Choice Awards, en donde estuvo nominada a mejor actriz por su papel en el éxito de Apple TV+ The Morning Show. Jennifer desfiló por la alfombra roja con un mono de Dolce & Gabbana con un corpiño personalizado superpuesto de plumas combinado con pantalones de lana ligera. Complementó su look con un cinturón plisado de satén con fajín y tacones de satén. Como siempre, apostó por un look natural pero su facciones fueron señaladas de verse “endurecidas”, tal y como sucedió con Demi Moore cuando participó en el desfile de la firma Fendi, en 2021.

“¡¡¡Jennifer necesita relajarse con el Botox!!!”; “Jennifer realmente necesita dejar de tocarse la cara. Se ve rara”; “Ojalá Jen no se hubiera hecho cosas en la cara. Parece un poco extraña, como congelada o relleno”; “Por qué se arruinó el rostro??? Jennifer no necesita hacerse nada!!!”; “Envejeció de golpe”; “Jennifer se sumó 15 años en 5 años”, se lee en redes sociales.

Tras la oleada de críticas por ésta y otras apariciones, el médico estético Jonny Betteridge, famoso en TikTok por explicar los procedimientos estéticos de las estrellas explicó que al menos hasta 2015 no había señales de que Jennifer se hubiese realizado alguna intervención estética. Sin embargo, es en 2019 donde comienzan a verse cambios muy sutiles apra después llegar al 2024 donde pareciera que se realizó “algo”.

“A lo que me inclino (a partir de la fotografía de los Critic’s Choice Awards) es que en la sección media, en la zona de los ojos hay una combinación de tratamientos que pueden estar relacionados a este cambio. En primer lugar, una cirugía de párpados llamada blefaroplastía, rellenos dérmicos y un lifting facial medio que es lo que daría la apariencia de la piel estirada”, señaló el especialista. Y agregó: “El relleno debajo de los ojos también es una posibilidad”.

El doctor Betteridge también hizo una comparativa del rostro de Jennifer de 2019 a 2024, señalando que aunque hay diferencias, ella siempre ha tenido una apariencia natural, conservando una apariencia juvenil, lo que reforzaría lo que ella misma ha dicho de no haberse sometido nunca a alguna cirugía plástica.

Jennifer Aniston ha sido honesta sobre el bótox y los rellenos

Si bien la actriz nunca ha admitido haberse sometido a una cirugía plástica, ha sido abierta sobre el uso de botox y rellenos, así como de una cirugía de nariz a la que se sometió cuando comenzaba a despuntar su carrera.

Entonces, ¿por qué el rostro de Jennifer Aniston se ve diferente? Es sencillo: porque Jennifer Aniston tiene 54 años. Su rostro ha cambiado con el tiempo a medida que crece y su cuerpo cambia.

En varias entrevistas, la actriz reveló cómo siempre ha tenido que lidiar con las presiones del envejecimiento en Hollywood, así como la constante lucha que existe con su imagen corporal.

“Cuando era más joven, sentía que no había nadie como yo que se viera así, así que pensé que todos habían sido retocados y editados juntos con Photoshop. Ahora, cuando me miro en las redes sociales, o incluso si alguien me envía un mensaje con una foto desde su teléfono, tengo esos momentos en los que pienso: ‘Dios mío’. Literalmente duele físicamente porque estás viendo algo. Eso no les pasa a otras personas”, dijo a InStyle en 2019.