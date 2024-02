¡Luisito Comunica se fue contra ella! Su exnovia destapó detalles de su ‘traumática’ relación

Hace ya algunos años que la relación de Luisito Comunica y Cynthia Velázquez mejor conocida como ‘La Chule’ o ‘Lenguas de Gato’ terminó, sin embargo, sigue dando de qué hablar luego de que la influencer ofreciera una entrevista a ‘Un Tal Fredo’ relatando el ‘infierno’ que vivió en su noviazgo.

Esto trajo a la mesa un sonado tema que apuntaba a que el noviazgo entre los influencers terminó a raíz de una infidelidad de Luisito Comunica con la modelo venezolana Ary Tenorio, quien ha recibido hate por parte del público señalándola como la tercera en discordia.

¿Qué contó Cynthia Velázquez a ‘Un Tal Fredo’?

Tras cinco años de que se diera a conocer la ruptura de los influencers, Cynthia Velazquez o ‘Lenguas de Gato’ finalmente reveló los verdaderos motivos por los que había terminado con Luisito Comunica.

Entre ellos, la carga de la fama de su novio y el hate que recibía a razón de ello, además que buscaba tener momentos con él fuera de cámara, pero eso simplemente ya no se podía porque estaba ‘metido en su personaje’.

“Yo quería hacer mis cosas como a mí me gusta, no como a él le gustaba y le convenía para su trabajo (...) era o yo lo continúa siguiendo o cortábamos, me ayudó a cumplir mucho sueños, pero me hacía apartarlos para ir tras de él, nunca sacrificaba un poco de su vida para que yo hiciera lo mío”.

Tras sentirse ‘perdida’ y ‘sin identidad’, ella contó a ‘Un Tal Fredo’ que se había acercado a Luisito Comunica para preguntarle si era el momento de terminar su relación o no, y ante una respuesta que se limitó a un “no sé” ella supo que era el momento de irse: “Yo le decía ¿quieres que cortemos o no cortemos? Pero él me decía -No sé [...] Yo quería estar en un lugar donde me escogieran a mí o donde ejercitáramos lo que nos faltaba, no había pláticas de nada emocional”.

Finalmente, aclaró si hubo una infidelidad, contando el punto en el que cortó con Luis Arturo Villar Sudek, tras llegar de un viaje a su casa para preparar maletas para irse a Nueva York. Fue entonces que se encontró con todas sus cosas ‘escondidas’ que desataron las sospechas. Ante esto, su ahora exnovio se limitó a decirle que había sido la señora del aseo y después que simplemente quería saber que se sentía estar sin ella.

Tras preguntarse sobre una infidelidad, ella contó: “Siento que tengo muchas pruebas para decir que sí estuvo la infidelidad, pero tampoco voy a usar esto para decir que sí fue infiel (...) nunca admitió ni negó nada, todo fue como muy tibio”.

La respuesta de Luisito Comunica a Cynthia Velázquez

Aunque Cynthia Velázquez nunca confirmó una infidelidad por parte de Luisito Comunica, fue él quien no se quedó callado y le respondió a través de sus redes sociales, defendiendo a su actual novia: “A Ary le está cayendo mucho hate por la entrevista que hizo mi ex novia, que es hate que la verdad cero le corresponde. Ary no tiene nada que ver en esto” y terminó con un comentario que terminó en una ola de críticas por parte de los internautas.

“Sólo dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas (…) Nada de esto jamás lo toqué porque para qué si ya está en el pasado, ya fue, tiene cinco años. Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué está buscando, pero sí se acepta que palomitas santas no hay ni de este lado ni de aquel”.