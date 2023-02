Luisito Comunica explota contra quienes criticaron su review del nuevo aeropuerto de México: “me duele que me llamen vendido”

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, encendió las redes sociales la noche de este domingo 19 de febrero. A través de varios videos en Instagram y mensajes en Twitter se expresó contra quienes lo llamaron vendido por hacer un review del nuevo aeropuerto de México: AIFA. “Me duele que me llamen así”, dijo el influencer.

El inicio de la polémica: a finales de la semana pasada, algunos medios de comunicación y personalidades de México criticaron a Luisito Comunica por su reseña del nuevo aeropuerto de México. En concreto, lo llamaron “vendido”, debido a que presumían que las autoridades nacionales del poder ejecutivo le habían pagado para realizar este trabajo.

La crítica hacia el influencer se basa en las similitudes que hay entre su reseña y la de Aquiles Chávez (Los Sabrinos). Entonces, eso provocó que se comenzara a hablar “ de una campaña pagada con recursos públicos para impulsar el uso del AIFA”, dijo la economista Linda Sofía.

🚨| #ULTIMAHORA | @vampipe del portal @latinus_us presentan video donde hay similitudes entre video de @LuisitoComunica y @AquilesChavez (Los Sabrinos), se habla de una campaña pagada con recursos públicos para impulsar el uso del AIFA. pic.twitter.com/9BL5CCD5aE — Linda Sofia. ☘️ (@ladimitrova) February 19, 2023

Luisito Comunica explota en sus redes

Ante la ola de mensajes que se hicieron tendencias en las redes sociales, durante la noche de este domingo, Luisito Comunica prendió la cámara de su celular y aclaró la situación expresando su versión de los hechos.

“Quiero aclarar un tema ‘ahorita’ porque me tienen molesto. se los explico”, inicia en una de sus historias de Instagram. “Hice un video para mi canal de YouTube haciendo un review del nuevo aeropuerto de México”, añade.

“Explico para gente de otros países: este ha sido un tema bien, pero bien polémico. En este video yo digo cosas, tanto malas como buenas de este aeropuerto. Pues lo medios de comunicación de verdad se han encargado de decir ‘Luisito Comunica es un vendido’. Estoy recibiendo muchísimos mensajes que le dicen ‘vendido vendido’. Y a mi, que me digan que me vendí al gobierno es algo que me duele muchísimo”, señaló.

“Es lo más bajo que uno puede hacer como persona pública, es lo más bajo y me duele que piensen eso de mi”, expresó y mostró los chats con su equipo de trabajo en los que muestra el pago de sus boletos, que dejarían crédito de que no existió una campaña para promocionar el uso del aeropuerto.