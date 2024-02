Lucerito Mijares cumple 19 años y su nueva vuelta al sol arrancó con el mejor regalo

Lucero Mijares está celebrando sus 19 años muy festejada por amigos, colegas y fans que han llenado sus redes sociales de mensajes de amor y buenos deseos. Como parte del festejo, la joven publicó en sus redes sociales un peculiar video en el que aparece al lado de sus padres Lucero y Mijares.

“Aqui felicitando a nuestra querida @luceromijaresoficial en su cumpleaños #19 te amamos mi nenaaaaa”, se lee un mensaje de Manuel Mijares.

Con su característico sentido del humor y talento, los tres interpretan una canción de cumpleaños que se ha convertido en una tradición dentro de la familia ya que la recitan en cada celebración especial. “Te damos en este día nuestra felicitación/ Sintiendo que la alegría llena nuestro corazón/ Que el ángel de la aventura proteja siempre tu ser/ Que no tengas amargura, que no tengas padecer”, cantan.

“El mejor regalo para un hijo es el apoyo, amor, respeto, libertad y confianza de mamá y papá”; “DIOS LA FELICITACIÓN más hermosa no exis . .LA FELICITACIÓN LA MÁS HERMOSA”; “hermosos! Qué bonita familia, cuanto amor en un solo video, cuanta felicidad nos transmiten, los amo, los adoro”; “Lucerito tienes el mejor regalo de todos que es el cariño y apoyo incondicional de tus papis”; “Qué mejor regalo que tener a unos padres que te adoran”; “Lucerito ya ganó en la vida con esos papás”, expresaron internautas.

Lucero-Mijares-concierto.jpeg

Lucero Mijares ha tenido un rápido ascenso a la fama

Lucero Mijares está viviendo su mejor momento y es que finalmente ha hecho realidad su sueño de dedicarse al mundo del espectáculo, entre la música y la actuación, que son sus más grandes pasiones.

La joven ha sorprendido a todos con su talento, desde los shows con sus padres, hasta la puesta musical The Wiz y más recientemente con una participación especial en la película animada de Disney Wish, donde presta su voz a uno de los personajes principales.

Si bien Lucerito ha sido amada por muchos por el talento y carisma que derrocha, con la fama también han llegado haters que parecer estar listos para atacarla en cada oportunidad.

Lucerito La hija de Lucero y Mijares ha probado tener un gran talento

La estrella ha sido criticada en varias ocasiones por su aspecto pero ella siempre ha defendido que no importa lo que digan, no está enfocada en quienes sólo hacen críticas destructivas.

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó Lucerito en una entrevista para DelaRosaTV en YouTube.

“Jamás (me he sentido presionada para cambiar mi imagen por las críticas), me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello”, declaró hace días atrás ante los medios de comunicación, comprobando que estos mensajes tóxicos que llegan a través de las redes sociales no la afectan.

Lucerito ha tenido la fortuna de estar siempre acompañada por sus padres

Lucerito Mijares La joven de 18 años confesó que las personas se acercan a ella por interés (@luceromijaresoficial/Instagram)

Sin importar la separación y que cada uno ha hecho su vida, Lucero y Mijares siempre han estado para apoyar a su “Beba”, como le dicen de cariño. Durante un episodio de Aquí Lucero. Mi historia con voz propia en Spotify, Lucero habló de lo significativo que ha sido verla crecer en la industria y el gran recibimiento que ha tenido.

“Con el agradecimiento infinito del aplauso y del cariño que le regalan a nuestra Lucerito, en este caso que estuvo en el escenario interpretando este medley de canciones, y pues yo evidentemente con el ojo cuadrado”, dijo y agregó que aunque reveló que no es un lanzamiento oficial aún, ella es feliz viendo a su hija disfrutar lo que tanto le gusta hacer.