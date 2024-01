¿Abuela tóxica? Mamá de Poncho de Nigris arremete contra su consuegra y ¡hasta llama “marrano” a su nieto!

Leticia De Nigris, la madre de Poncho De Nigris ha causado polémica en redes nuevamente, luego de un en vivo junto a su hijo.

Y es que la madre del influencer atacó a su consuegra, la madre de Marcela Mistral, y hasta a su propio nieto, Ponchito.

No es la primera vez que la madre de Poncho causa polémica en redes por declaraciones y comentarios, de hecho, hace unos días se peleó con el actor por redes, asegurando que la había abandonado, pero esta vez fue más allá y desató indignación por lo que dijo de su nieto.

Mamá de Poncho de Nigris atacó a su consuegra y a su propio nieto y desató indignación

Durante una conversación que tuvo Poncho de Nigris con su madre Leticia a través de un en vivo en redes, su madre atacó a su consuegra y aseguró que lo había embrujado.

“Yo creo que está embrujado porque no puede ver a su mamá nada bonita, no le puede dar nada bueno a su mamá. En este momento me di cuenta que tiene un embrujo bien fuerte, su suegra se lo ha de haber dado porque ella le ha dado sus gotitas y todo, ella es hierbera, me lo embrujó, él me adoraba y me lo embrujaron, ahora ve a su mamá fea” , dijo Leticia.

Además, aseguró que la madre de Marcela Mistral luce “horrible”. “Ella ya operada y todo se ve súper horrible, asusta a la gente, nada que ver como yo”.

Ante esto, Poncho salió en defensa de su suegra de inmediato. “Te voy a decir una cosa, mi suegra no se mete en nada y es la mujer que más respeto, respeta a mi suegra, no es que la quiera no se mete en broncas, suma nos ayuda”.

Pero las cosas no quedaron allí, pues la madre de Poncho llegó a atacar a su propio nieto . “Que va a sumar si le da pizzas a Ponchito lo tiene bien marrano por favor, tú no controlas, me cambiaste por Mague, muy mal”.

Esto molestó a Poncho, quien se mostró indignado, y también a muchos en redes, quienes la criticaron por atacar a su propio nieto, un niño de solo 7 años.

“Se pasó la señora, con los nietos no Doña Lety”, “que tóxica esta mujer, no me gustaría tenerla de suegra”, “le dijo bruja a la suegra y hasta se metió con el pobre niño”, “Ponchito no tiene la culpa de nada señora, que vergüenza”, “ni su nieto se salva, da pena”, y “yo no le volvería a hablar a esta señora, ocupa terapia”, fueron algunas de las reacciones en redes.