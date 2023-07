La historia de amor de Poncho de Nigris y su esposa: ¿cómo fue que se conocieron?

A dos décadas desde que saltó a la fama con su participación en la segunda entrega de Big Brother, Alfonso “Poncho” de Nigris volvió a lo programas de telerrealidad en La casa de los famosos México.

Dentro del reality show de TelevisaUnivisión, el famoso se ha convertido en una de las personalidades más controversiales por sus comentarios y actitudes hacia a otros compañeros.

No obstante, en medio de las polémicas que ha protagonizado en la emisión, el influencer siempre ha contado con el apoyo y defensa incondicional de su esposa, la periodista Marcela Mistral.

La pareja cumplirá ocho años de casados el próximo mes de noviembre como una de las más sólidas del medio artístico mexicano. Su relación es admirada por muchos, pero ¿cómo fue que comenzó?

Marcela Mistral y Poncho de Nigris se casaron a los pocos meses de iniciar su relación | (Instagram)

La historia de amor de Poncho de Nigris y Marcela Mistral

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, Marcela Mistral contó que su historia con Poncho de Nigris comenzó mucho antes de que ambos comenzaran su sólida relación sentimental.

La exconductora afirmó que la primera vez que vio a su ahora esposo fue en un evento en Monterrey donde él participaba como modelo. En ese entonces, ella tenía 14 años, pero De Nigris nunca la vio.

“Él estaba modelando y lo vi de lejos y dije: ‘Guao, qué hombre tan guapo, tan hermoso”, recordó. “Tenía cara de ángel literal. De jovencito, hay fotos que te impactan demasiado”, agregó.

La famosa confesó que no solo se quedó pensando en su belleza, sino también preguntándose cómo sería la mujer que se casaría con alguien como él sin imaginar que se casarían mucho después.

Años más tarde de esa experiencia, convertida en reportera de Televisa, Marcela se reencontró con Poncho por su trabajo puesto que tuvo que entrevistarlo y hacer notas de él varias veces.

Sin embargo, durante aquella época, la presentadora le caía mal el exBigBrother porque no atendía el teléfono para confirmar sus entrevistas o se portaba de forma arrogante cuando conversaban.

“Me parecía poco accesible, medio ‘mamilongas’ (y pensé): ‘Ay, no. Ya no quiero entrevistar a este señor. Nunca me contesta y siempre me hace esperar”, compartió con Obregón.

No obstante, el destino parecía empeñado en unirlos porque ambos se volvieron a encontrar tiempo después. En esta ocasión, el galán estaba enamorado de la host y se acercó para conquistarla.

“Me lo topé toda la vida sin saber”, reflexionó la presentadora sobre su historia de amor.

De hecho, el famoso fue directamente a su camerino para pedirle su teléfono, pero ella se negó porque tenía pareja. El desaire molestó mucho a Poncho, quien se desvaneció de su vida.

Sin embargo, una vez más, la vida los reunió años después. La dupla coincidió en un proyecto del empresario en Multimedios. En esa época, no la pretendía, pero decía en la televisora que se casarían.

Dentro de esta producción, el galán de ahora 47 años y la beldad de 34 tuvieron un malentendido. En un evento en Monterrey en enero de 2015, se toparon y Mistral decidió enfrentarlo al respecto.

“Me lo topo en backstage y empezamos a platicar”, narró la influencer a la periodista mexicana.”Yo le cuestioné unas cosas que había escuchado porque mejor aclararlo de frente”.

Tras esa charla, el galán de ahora 47 años y la beldad de 34 decidieron reunirse en privado para solucionar el problema. En la reunión, las chispas saltaron de inmediato y comenzaron una relación.

“Resulta que nos dimos teléfonos, fuimos a cenar para aclarar la situación y bye. Nos casamos seis meses después”, recordó Mistral en su conversación con Obregón en junio de 2023.

“Después algunas personas me decían: ‘oye, es que él ya había dicho que contigo se iba a casar cuando te veía caminar por ahí”, destapó. También habló de la inolvidable pedida de matrimonio.

Y es que el actor orquestó todo para hacerle la propuesta en televisión en vivo. De acuerdo a Mistral, un noticiero del que ya se había retirado le pidió ir a trabajar un día para cubrir a una compañera.

Ella aceptó tras mucha insistencia sin saber que se trataba de un plan de su ahora marido, quien se había aliado con la producción de la emisión para hacer la proposición sorpresa en agosto de 2015.

Mientras ella daba las noticias del clima, Poncho apareció en la pantalla. Luego se apareció en el set, en donde le entregó el anillo de rodillas tras un breve discurso y ante los ojos de los espectadores.

“Te amo mucho y para mí eres muy especial, me has hecho muy feliz, un mejor hombre, una mejor persona”, expresó. “Lo único que te vengo a decir al noticiero, te vengo a proponer iniciar una vida juntos y que me acompañes en esta vida para siempre”, dijo. Marcela contestó que sí emocionada

Finalmente, en noviembre de 2015, contrajeron nupcias en una lujosa boda. Desde entonces, siguen juntos y enamorados. Además, formaron una familia con tres hijos: Alfonso, Isabella y Antonio.